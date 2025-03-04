https://ria.ru/20250304/fns-2003023819.html

ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц

ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц - РИА Новости, 04.03.2025

ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц

Сложности в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:27:00+03:00

2025-03-04T17:27:00+03:00

2025-03-04T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сложности в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что с начала года уже отправили 9,5 миллиона деклараций. Как отмечает ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тысячи пользователей. Это в три раза превышает обычную активность. "При этом в период высокой активности в личный кабинет физлица зашли более 19 миллионов пользователей, подали 2,4 миллиона деклараций", — уточнили в пресс-службе. Там также заверили, что сейчас принимают меры, чтобы стабилизировать работу сервиса. В ФНС напомнили, что подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, — до 30 апреля 2025-го.

https://ria.ru/20250304/fns-2002954750.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, общество, технологии