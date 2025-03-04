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ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц - РИА Новости, 04.03.2025
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17:27 04.03.2025 (обновлено: 18:17 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/fns-2003023819.html
ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц
ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц - РИА Новости, 04.03.2025
ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц
Сложности в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:27:00+03:00
2025-03-04T18:17:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сложности в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что с начала года уже отправили 9,5 миллиона деклараций. Как отмечает ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тысячи пользователей. Это в три раза превышает обычную активность. "При этом в период высокой активности в личный кабинет физлица зашли более 19 миллионов пользователей, подали 2,4 миллиона деклараций", — уточнили в пресс-службе. Там также заверили, что сейчас принимают меры, чтобы стабилизировать работу сервиса. В ФНС напомнили, что подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, — до 30 апреля 2025-го.
https://ria.ru/20250304/fns-2002954750.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, общество, технологии
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия, Общество, Технологии
ФНС предупредила о сложностях в работе личного кабинета у физлиц

ФНС: сложности в работе сервисов возможны из-за высокой активности пользователей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сложности в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
"ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже", — сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что с начала года уже отправили 9,5 миллиона деклараций.
Как отмечает ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тысячи пользователей. Это в три раза превышает обычную активность.
"При этом в период высокой активности в личный кабинет физлица зашли более 19 миллионов пользователей, подали 2,4 миллиона деклараций", — уточнили в пресс-службе.
Там также заверили, что сейчас принимают меры, чтобы стабилизировать работу сервиса. В ФНС напомнили, что подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, — до 30 апреля 2025-го.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)ПроисшествияОбществоТехнологии
 
 
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