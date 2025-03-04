https://ria.ru/20250304/fas-2002902854.html

ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 04.03.2025

ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Промсвязьбанк (ПСБ) за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:03:00+03:00

2025-03-04T10:03:00+03:00

2025-03-04T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Промсвязьбанк (ПСБ) за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в сообщении ведомства. "ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Ранее служба признала ее ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения", - говорится в сообщении. Как поясняет ФАС, реклама распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции и содержала информацию о 101 дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Ведомство посчитало, что это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги.

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россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), промсвязьбанк, происшествия