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ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 04.03.2025
ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Промсвязьбанк (ПСБ) за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:03:00+03:00
2025-03-04T10:03:00+03:00
2025-03-04T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Промсвязьбанк (ПСБ) за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в сообщении ведомства. "ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Ранее служба признала ее ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения", - говорится в сообщении. Как поясняет ФАС, реклама распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции и содержала информацию о 101 дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Ведомство посчитало, что это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги.
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россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), промсвязьбанк, происшествия
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Промсвязьбанк, Происшествия
ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты