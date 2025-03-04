Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
В медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
© Фото : Портал Правительства Московской областиВ медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
В медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В 2025 году комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. Сейчас автомобили проходят процедуру оформления. Зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что на закупку ФАПов было выделено почти 160 миллионов рублей.
"Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.