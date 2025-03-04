https://ria.ru/20250304/fapy-2002926678.html

Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года

Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025

Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года

В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:40:00+03:00

2025-03-04T11:40:00+03:00

2025-03-04T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В 2025 году комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. Сейчас автомобили проходят процедуру оформления. Зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что на закупку ФАПов было выделено почти 160 миллионов рублей. "Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом", — приводит пресс-служба слова Забелина. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250303/video-2002825287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев