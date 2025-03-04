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Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025
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Новости Подмосковья
 
11:40 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/fapy-2002926678.html
Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025
Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:40:00+03:00
2025-03-04T11:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В 2025 году комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. Сейчас автомобили проходят процедуру оформления. Зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что на закупку ФАПов было выделено почти 160 миллионов рублей. "Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом", — приводит пресс-служба слова Забелина. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский, Андрей Воробьев
Подмосковные больницы получили 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года

В медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года

© Фото : Портал Правительства Московской областиВ медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
В медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
В медучреждения Подмосковья поступило 5 передвижных ФАПов с начала 2025 года
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В пять медицинских учреждений Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами и маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В 2025 году комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. Сейчас автомобили проходят процедуру оформления. Зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что на закупку ФАПов было выделено почти 160 миллионов рублей.
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"Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскийАндрей Воробьев
 
 
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