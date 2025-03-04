https://ria.ru/20250304/fa-50-2002896922.html

На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50

На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50 - РИА Новости, 04.03.2025

На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50

Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров, ведется поисково-спасательная операция, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:19:00+03:00

2025-03-04T09:19:00+03:00

2025-03-04T09:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров, ведется поисково-спасательная операция, сообщила во вторник пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо. "Вскоре после полуночи 4 марта 2025 года истребитель FA-50 пропал во время тактических ночных операций. Самолет потерял связь с остальными участниками миссии за несколько минут до достижения целевой зоны", - приводит телеканал GMA слова Кастильо. По ее словам, другие самолеты, участвовавшие в учениях, пытались установить связь с истребителем до возвращения на остров Мактан. Как отметила Мария Консуэло Кастильо, в каждом самолете находилось по два пилота, судьба экипажа FA-50 неизвестна. "ВВС Филиппин проводят обширные и тщательные поисковые операции, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель. Наша главная задача - это безопасное возвращение экипажа", - заявила Кастильо. По ее уточнению, исчезновение FA-50 стало первым масштабным инцидентом с участием истребителя филиппинских ВВС.

https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, филиппины