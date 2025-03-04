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На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50 - РИА Новости, 04.03.2025
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09:19 04.03.2025 (обновлено: 09:31 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/fa-50-2002896922.html
На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50
На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50 - РИА Новости, 04.03.2025
На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50
Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров, ведется поисково-спасательная операция, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:19:00+03:00
2025-03-04T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров, ведется поисково-спасательная операция, сообщила во вторник пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо. "Вскоре после полуночи 4 марта 2025 года истребитель FA-50 пропал во время тактических ночных операций. Самолет потерял связь с остальными участниками миссии за несколько минут до достижения целевой зоны", - приводит телеканал GMA слова Кастильо. По ее словам, другие самолеты, участвовавшие в учениях, пытались установить связь с истребителем до возвращения на остров Мактан. Как отметила Мария Консуэло Кастильо, в каждом самолете находилось по два пилота, судьба экипажа FA-50 неизвестна. "ВВС Филиппин проводят обширные и тщательные поисковые операции, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель. Наша главная задача - это безопасное возвращение экипажа", - заявила Кастильо. По ее уточнению, исчезновение FA-50 стало первым масштабным инцидентом с участием истребителя филиппинских ВВС.
https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50

На Филиппинах пропал с радаров истребитель FA-50 во время маневров

© Getty Images / NurPhoto/Chris JungИстребитель FA-50
Истребитель FA-50 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung
Истребитель FA-50. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров, ведется поисково-спасательная операция, сообщила во вторник пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо.
"Вскоре после полуночи 4 марта 2025 года истребитель FA-50 пропал во время тактических ночных операций. Самолет потерял связь с остальными участниками миссии за несколько минут до достижения целевой зоны", - приводит телеканал GMA слова Кастильо.
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По ее словам, другие самолеты, участвовавшие в учениях, пытались установить связь с истребителем до возвращения на остров Мактан.
Как отметила Мария Консуэло Кастильо, в каждом самолете находилось по два пилота, судьба экипажа FA-50 неизвестна.
"ВВС Филиппин проводят обширные и тщательные поисковые операции, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель. Наша главная задача - это безопасное возвращение экипажа", - заявила Кастильо.
По ее уточнению, исчезновение FA-50 стало первым масштабным инцидентом с участием истребителя филиппинских ВВС.
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