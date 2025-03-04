https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002922566.html

СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине

СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине

Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, пишет Politico. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:24:00+03:00

2025-03-04T11:24:00+03:00

2025-03-04T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, пишет Politico."Прямая ссылка на организацию новых поставок военной помощи Украине, предложенная шефом евродипломатии Каей Каллас, была убрана из документа решений Совета ЕС, представленного на рассмотрение представителям стран Евросоюза", — указано в материале.Как указали в публикации, разработку пакета помощи приостановили из-за наложенного Будапештом вето на предыдущую версию документа.Кроме того, обозреватели издания считают, что поддержка Украины европейскими странами, скорее всего, не сможет заменить американскую.Трудности с выделением военной помощи Киеву со стороны ЕС возникли на фоне напряженности в отношениях между США и Украиной. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html

https://ria.ru/20250304/smi-2002905942.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, politico