Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 04.03.2025 (обновлено: 15:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002922566.html
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, пишет Politico. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:24:00+03:00
2025-03-04T15:28:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930169_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_bf4695077d4ba4abe633856604032d2b.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, пишет Politico.&quot;Прямая ссылка на организацию новых поставок военной помощи Украине, предложенная шефом евродипломатии Каей Каллас, была убрана из документа решений Совета ЕС, представленного на рассмотрение представителям стран Евросоюза&quot;, — указано в материале.Как указали в публикации, разработку пакета помощи приостановили из-за наложенного Будапештом вето на предыдущую версию документа.Кроме того, обозреватели издания считают, что поддержка Украины европейскими странами, скорее всего, не сможет заменить американскую.Трудности с выделением военной помощи Киеву со стороны ЕС возникли на фоне напряженности в отношениях между США и Украиной. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html
https://ria.ru/20250304/smi-2002905942.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930169_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2df4e087cdb4a0ccc2dd6ed57c46dcfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, politico
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине

Politico: Евросоюз приостановил разработку пакета военной помощи Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, пишет Politico.
«

"Прямая ссылка на организацию новых поставок военной помощи Украине, предложенная шефом евродипломатии Каей Каллас, была убрана из документа решений Совета ЕС, представленного на рассмотрение представителям стран Евросоюза", — указано в материале.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине
Вчера, 10:56
Как указали в публикации, разработку пакета помощи приостановили из-за наложенного Будапештом вето на предыдущую версию документа.
Кроме того, обозреватели издания считают, что поддержка Украины европейскими странами, скорее всего, не сможет заменить американскую.
Трудности с выделением военной помощи Киеву со стороны ЕС возникли на фоне напряженности в отношениях между США и Украиной.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи
Вчера, 10:20
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
Вчера, 09:13
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала