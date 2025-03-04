https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html

Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом, сообщает Bloomberg

Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 04.03.2025

Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом, сообщает Bloomberg

В Европе считают, что Владимиру Зеленскому, возможно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:48:00+03:00

2025-03-04T08:48:00+03:00

2025-03-04T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Европе считают, что Владимиру Зеленскому, возможно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после перепалки в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. По данным агентства, лидеры стран Европы считают, что Трамп пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал сделку по ресурсам. По словам собеседников агентства, Великобритания и Франция в частном порядке призывают Зеленского восстановить отношения с американским лидером. "Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно", - говорится в публикации. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин