Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом, сообщает Bloomberg
Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом после ссоры в Белом доме
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Европе считают, что Владимиру Зеленскому, возможно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после перепалки в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
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По данным агентства, лидеры стран Европы считают, что Трамп пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал сделку по ресурсам. По словам собеседников агентства, Великобритания и Франция в частном порядке призывают Зеленского восстановить отношения с американским лидером.
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"Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно", - говорится в публикации.
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
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