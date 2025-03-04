https://ria.ru/20250304/es-2003083250.html

Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP

Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP - РИА Новости, 04.03.2025

Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP

Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:47:00+03:00

2025-03-04T23:47:00+03:00

2025-03-04T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на саму компанию. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения. "Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры", - приводит агентство комментарий Eutelsat. В компании добавили, что ее низкоорбитальные спутники уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002976850.html

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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз, еврокомиссия, starlink