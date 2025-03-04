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Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP - РИА Новости, 04.03.2025
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23:47 04.03.2025 (обновлено: 23:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/es-2003083250.html
Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP
Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP - РИА Новости, 04.03.2025
Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP
Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:47:00+03:00
2025-03-04T23:50:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на саму компанию. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения. "Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры", - приводит агентство комментарий Eutelsat. В компании добавили, что ее низкоорбитальные спутники уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне.
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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз, еврокомиссия, starlink
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Starlink
Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов для Киева, передает AFP

AFP: Eutelsat и ЕС хотят развернуть доптерминалы доступа к интернету на Украине

© Фото : Sea Launch AG Cпутник Eutelsat 70B
Cпутник Eutelsat 70B - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Sea Launch AG
Cпутник Eutelsat 70B. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на саму компанию.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения.
"Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры", - приводит агентство комментарий Eutelsat.
В компании добавили, что ее низкоорбитальные спутники уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне.
Cпутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
Вчера, 14:34
 
В миреУкраинаБрюссельКиевЕвросоюзЕврокомиссияStarlink
 
 
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