https://ria.ru/20250304/es-2002886668.html

СМИ: Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня

СМИ: Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня

Европейский союз (ЕС) начнет усваивать урок от президента США Дональда Трампа, Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине, пишет... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:12:00+03:00

2025-03-04T07:12:00+03:00

2025-03-04T07:12:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) начнет усваивать урок от президента США Дональда Трампа, Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине, пишет во вторник турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертное мнение профессора, эксперта в вопросе международных отношений Гусейна Багчи. Ранее во вторник вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил Fox News, что Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при этом ранее заявил, что Лондон выступает за отправку своих военных на Украину, Британия также готова отправить самолеты для закрытия неба. При этом он признал, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США. Кроме того, Стармер заверил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". По мнению Багчи, Украина нуждается в помощи США для продолжения войны. "Европейские страны могут оказать Киеву определенную поддержку, но вернуть утраченные территории Украина не сможет. К началу апреля в Германии будет сформировано правительство. Новое правительство не сможет отправить оружие на Украину. Отправит ли Германия ракеты "Таурус", способные поразить крупные города России? Попадание немецкой ракеты в Москву означало бы полномасштабную войну в Берлине, а на такой риск не пойдет ни одно правительство Германии. Британия проявляет осторожность, играя роль посредника между США и Европой. Поэтому она не выступает против Соединенных Штатов. Франция - единственная страна, обладающая ядерным оружием, и она не хочет его терять. Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон. Европейский союз еще не усвоил урок Трампа, а теперь начнет его усваивать. Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня", - приводит издание слова эксперта. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html

https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, евросоюз