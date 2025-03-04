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Эксперты рассказали, к чему приведет начатая США торговая война
Эксперты рассказали, к чему приведет начатая США торговая война - РИА Новости, 04.03.2025
Эксперты рассказали, к чему приведет начатая США торговая война
Новая торговая война, начатая США, приведет к снижению оборота мировой торговли, росту инфляции и потере влияния международными организациями, такими как... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:43:00+03:00
2025-03-04T14:43:00+03:00
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экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
антон табах
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война, начатая США, приведет к снижению оборота мировой торговли, росту инфляции и потере влияния международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО), считают опрошенные РИА Новости эксперты. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Торговые войны никогда не приводили к позитивным исходам, что показывает нам исторический опыт прошлых подобных войн между странами. Основные направления влияния, которые можно ожидать, и они уже реализуются - это снижение объемов торговли, нарушение цепочек поставок, и, как следствие, рост цен для потребителей и рост инфляции", - уверен директор по работе с клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. Он добавил, что также крайне высокий риск того, что такие организации, как ВТО, могут потерять влияние, если страны начнут действовать в одностороннем порядке. "Последние события только усилят снижения оборотов (мировой торговли - ред.). Россия крупный экспортер, нам такой сценарий не слишком приятен", - соглашается главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
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экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, антон табах, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, бкс мир инвестиций, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Антон Табах, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, БКС Мир инвестиций, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война, начатая США, приведет к снижению оборота мировой торговли, росту инфляции и потере влияния международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО), считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
"Торговые войны никогда не приводили к позитивным исходам, что показывает нам исторический опыт прошлых подобных войн между странами. Основные направления влияния, которые можно ожидать, и они уже реализуются - это снижение объемов торговли, нарушение цепочек поставок, и, как следствие, рост цен для потребителей и рост инфляции", - уверен директор по работе с клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.
Он добавил, что также крайне высокий риск того, что такие организации, как ВТО, могут потерять влияние, если страны начнут действовать в одностороннем порядке.
"Последние события только усилят снижения оборотов (мировой торговли - ред.). Россия крупный экспортер, нам такой сценарий не слишком приятен", - соглашается главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.