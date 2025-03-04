https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html

Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики - РИА Новости, 04.03.2025

Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:26:00+03:00

2025-03-04T09:26:00+03:00

2025-03-04T12:06:00+03:00

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников."В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП", — сообщил он на заседании комитета ГД по экономической политике.Как объяснил Решетников, эти процессы ведут к снижению кредитования и, соответственно, сдерживанию спроса. Они же сказываются на ситуации в инвестиционной сфере.Глава ведомства указал, что денежно-кредитная политика оказывает прямое влияние на бюджетную. Так, рост ставок приводит к повышению стоимости обслуживания как госдолга, так и бюджетных обязательств, прежде всего, по программам льготного кредитования.По словам Решетникова, среди главных задач работы возглавляемого им ведомства — совместно с Центробанком и Минфином обеспечить макростабильность, в том числе через соотношение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики."Оцениваем объемы, структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, в данном случае, имеется в виду, ограничиваем этот рост, чтобы заимствования госкомпаний не "опережали" частные инвестиции и не сокращали для них пространство. Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики", — добавил он.В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ожидается рост на уровне 2,5%.Кроме того, министр во время заседания рассказал, что Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами выстраивает новую модель привлечения трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что без грамотного регулирования миграции России будет очень сложно продвигаться дальше и насыщать рынок труда, поэтому необходимо "открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их". Решетников напомнил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов.При этом он отметил, что в поисках работников не стоит зацикливаться только на привычных государствах, нужно смотреть и на абсолютно новые регионы, так как многие страны сознательно предлагают свои трудовые ресурсы. Решетников привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, шесть миллионов человек трудовых ресурсов. По его словам, Россия уже обсуждает такое сотрудничество с властями этой страны.Вице-премьер Александр Новак в начале февраля описал нынешнюю ситуацию в экономике как управляемое охлаждение, направленное на поиск баланса между ростом экономики и замедлением инфляции. Позже он отмечал, что главная общая цель для кабмина и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а основная задача правительства — обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002404132.html

https://ria.ru/20250226/volodin-2001731703.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика