Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 04.03.2025 (обновлено: 12:06 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html
Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики
Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики - РИА Новости, 04.03.2025
Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики
Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:26:00+03:00
2025-03-04T12:06:00+03:00
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518449_0:277:2874:1894_1920x0_80_0_0_c94401b7c261d34fcfdf31d120cd4d96.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников."В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП", — сообщил он на заседании комитета ГД по экономической политике.Как объяснил Решетников, эти процессы ведут к снижению кредитования и, соответственно, сдерживанию спроса. Они же сказываются на ситуации в инвестиционной сфере.Глава ведомства указал, что денежно-кредитная политика оказывает прямое влияние на бюджетную. Так, рост ставок приводит к повышению стоимости обслуживания как госдолга, так и бюджетных обязательств, прежде всего, по программам льготного кредитования.По словам Решетникова, среди главных задач работы возглавляемого им ведомства — совместно с Центробанком и Минфином обеспечить макростабильность, в том числе через соотношение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики."Оцениваем объемы, структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, в данном случае, имеется в виду, ограничиваем этот рост, чтобы заимствования госкомпаний не "опережали" частные инвестиции и не сокращали для них пространство. Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики", — добавил он.В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ожидается рост на уровне 2,5%.Кроме того, министр во время заседания рассказал, что Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами выстраивает новую модель привлечения трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что без грамотного регулирования миграции России будет очень сложно продвигаться дальше и насыщать рынок труда, поэтому необходимо "открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их". Решетников напомнил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов.При этом он отметил, что в поисках работников не стоит зацикливаться только на привычных государствах, нужно смотреть и на абсолютно новые регионы, так как многие страны сознательно предлагают свои трудовые ресурсы. Решетников привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, шесть миллионов человек трудовых ресурсов. По его словам, Россия уже обсуждает такое сотрудничество с властями этой страны.Вице-премьер Александр Новак в начале февраля описал нынешнюю ситуацию в экономике как управляемое охлаждение, направленное на поиск баланса между ростом экономики и замедлением инфляции. Позже он отмечал, что главная общая цель для кабмина и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а основная задача правительства — обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002404132.html
https://ria.ru/20250226/volodin-2001731703.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001378564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518449_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e6d7f47302800e1f26223fc9f95fa28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

МЭР на основе опережающих индикаторов выявило признаки охлаждения экономики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников.
"В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП", — сообщил он на заседании комитета ГД по экономической политике.
Монеты - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7
1 марта, 07:11
Как объяснил Решетников, эти процессы ведут к снижению кредитования и, соответственно, сдерживанию спроса. Они же сказываются на ситуации в инвестиционной сфере.
Глава ведомства указал, что денежно-кредитная политика оказывает прямое влияние на бюджетную. Так, рост ставок приводит к повышению стоимости обслуживания как госдолга, так и бюджетных обязательств, прежде всего, по программам льготного кредитования.
По словам Решетникова, среди главных задач работы возглавляемого им ведомства — совместно с Центробанком и Минфином обеспечить макростабильность, в том числе через соотношение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Экономика России переориентировалась вопреки планам Байдена, заявил Володин
26 февраля, 15:10
"Оцениваем объемы, структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, в данном случае, имеется в виду, ограничиваем этот рост, чтобы заимствования госкомпаний не "опережали" частные инвестиции и не сокращали для них пространство. Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики", — добавил он.
В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ожидается рост на уровне 2,5%.
Кроме того, министр во время заседания рассказал, что Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами выстраивает новую модель привлечения трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что без грамотного регулирования миграции России будет очень сложно продвигаться дальше и насыщать рынок труда, поэтому необходимо "открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их". Решетников напомнил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов.
При этом он отметил, что в поисках работников не стоит зацикливаться только на привычных государствах, нужно смотреть и на абсолютно новые регионы, так как многие страны сознательно предлагают свои трудовые ресурсы. Решетников привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, шесть миллионов человек трудовых ресурсов. По его словам, Россия уже обсуждает такое сотрудничество с властями этой страны.
Вице-премьер Александр Новак в начале февраля описал нынешнюю ситуацию в экономике как управляемое охлаждение, направленное на поиск баланса между ростом экономики и замедлением инфляции. Позже он отмечал, что главная общая цель для кабмина и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а основная задача правительства — обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин назвал санкции против России вредными для мировой экономики
24 февраля, 23:16
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала