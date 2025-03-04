https://ria.ru/20250304/efimov-2002827463.html

Ефимов: в Солнцеве реорганизуют участок по проекту КРТ

Ефимов: в Солнцеве реорганизуют участок по проекту КРТ - РИА Новости, 04.03.2025

Ефимов: в Солнцеве реорганизуют участок по проекту КРТ

В районе Солнцево на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, объем инвестиций в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:22:00+03:00

2025-03-04T09:22:00+03:00

2025-03-04T09:22:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, объем инвестиций в проект оценивается примерно в 5 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара. Вложения в проект оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тысяч квадратных метров различной недвижимости и создание около 4 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, подлежащий реорганизации земельный участок находится на улице Щорса, недалеко от метро "Солнцево". Там планируется построить более 30 тысяч квадратных метров жилья и подземную парковку на 146 автомобилей. Общая площадь квартир составит около 19,5 тысяч квадратных метров. В них смогут переехать примерно 700 человек.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.

https://ria.ru/20250303/efimov-2002741044.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы