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Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска бойцы ВС России штурмовали с кувалдой - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/dzerzhinsk-2002880560.html
Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска бойцы ВС России штурмовали с кувалдой
Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска бойцы ВС России штурмовали с кувалдой - РИА Новости, 04.03.2025
Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска бойцы ВС России штурмовали с кувалдой
Российские штурмовики при зачистке от ВСУ одной из многоэтажек Дзержинска в ДНР пробивали себе путь кувалдой, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:20:00+03:00
2025-03-04T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские штурмовики при зачистке от ВСУ одной из многоэтажек Дзержинска в ДНР пробивали себе путь кувалдой, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Александр Ларин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Военных ВСУ из города тогда выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". По словам Ларина, была поставлена задача ребятам из другого батальона, тоже штурмовикам, зачистить пятиэтажное здание. "В первом подъезде на первом этаже закрепились ВСУшники - никак не подойти, не могли "штурмануть" (взять штурмом - ред.). Они (российские штурмовики - ред.) через пятый подъезд - всего пять подъездов - поднялись на пятый этаж, взорвали люк на крышу, по крыше дошли до уровня первого подъезда по вертикали - с люком они не боролись, люк был там сорван. ВСУшники находились на четвертом этаже, вот чтобы до них (добраться), лестничный марш... никак не могли спуститься по нему - то растяжки, то прострел хороший. И пришлось долбить полы - и вот так до первого этажа, между четвертым и пятым "штурманули" четвертый ", - заявил российский штурмовик. По его словам, таким образом российские штурмовики дошли до первого этажа. "Долбили обычной кувалдой ... по очереди", - сообщил боец, добавив, что в штурме участвовали тогда шесть человек. В итоге, по его словам, российские бойцы заняли позицию, которую удерживали военные ВСУ. "Такой интересный случай и не единичный - это, можно сказать, постоянно, - был при освобождении Дзержинска... То есть это работа, буквально работа", - добавил он.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002880370.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска бойцы ВС России штурмовали с кувалдой

Боец Ларин: позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска штурмовали с кувалдой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские штурмовики при зачистке от ВСУ одной из многоэтажек Дзержинска в ДНР пробивали себе путь кувалдой, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Александр Ларин.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Военных ВСУ из города тогда выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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По словам Ларина, была поставлена задача ребятам из другого батальона, тоже штурмовикам, зачистить пятиэтажное здание.
"В первом подъезде на первом этаже закрепились ВСУшники - никак не подойти, не могли "штурмануть" (взять штурмом - ред.). Они (российские штурмовики - ред.) через пятый подъезд - всего пять подъездов - поднялись на пятый этаж, взорвали люк на крышу, по крыше дошли до уровня первого подъезда по вертикали - с люком они не боролись, люк был там сорван. ВСУшники находились на четвертом этаже, вот чтобы до них (добраться), лестничный марш... никак не могли спуститься по нему - то растяжки, то прострел хороший. И пришлось долбить полы - и вот так до первого этажа, между четвертым и пятым "штурманули" четвертый ", - заявил российский штурмовик.
По его словам, таким образом российские штурмовики дошли до первого этажа.
"Долбили обычной кувалдой ... по очереди", - сообщил боец, добавив, что в штурме участвовали тогда шесть человек.
В итоге, по его словам, российские бойцы заняли позицию, которую удерживали военные ВСУ.
"Такой интересный случай и не единичный - это, можно сказать, постоянно, - был при освобождении Дзержинска... То есть это работа, буквально работа", - добавил он.
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