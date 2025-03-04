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Возобновление переговоров Украины и США уже началось, утверждает Дуда - РИА Новости, 04.03.2025
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22:16 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/duda-2003076022.html
Возобновление переговоров Украины и США уже началось, утверждает Дуда
Возобновление переговоров Украины и США уже началось, утверждает Дуда - РИА Новости, 04.03.2025
Возобновление переговоров Украины и США уже началось, утверждает Дуда
Работа над возобновлением переговоров США и Украины уже ведется, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:16:00+03:00
2025-03-04T22:16:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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польша
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Работа над возобновлением переговоров США и Украины уже ведется, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк. "Сейчас идет процесс, который движется в направлении переговоров, чтобы они вернулись, чтобы снова осуществлялись. Я считаю, что это элементы определенного способа действий в этом вопросе. Пока я спокойно за этим наблюдаю, хотя мне и жаль, что пока американская помощь приостановлена", - отметил польский лидер. "Я в целом оцениваю эту ситуацию как очень сложную. Мы все видели тупик в переговорах и ситуацию, произошедшую в Белом доме. Я надеюсь, что это элемент тактики переговоров и что США в ближайшем будущем будут поддерживать Украину", - сказал он. По мнению президента, "нужно, чтобы Владимир Зеленский вернулся за стол переговоров". "Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет и президенты снова будут вместе разговаривать", - добавил Дуда. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003069667.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, анджей дуда, польша
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Польша
Возобновление переговоров Украины и США уже началось, утверждает Дуда

Дуда заявил, что США и Украина начали работу по возобновлению переговоров

© Getty Images / NurPhotoАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Работа над возобновлением переговоров США и Украины уже ведется, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк.
"Сейчас идет процесс, который движется в направлении переговоров, чтобы они вернулись, чтобы снова осуществлялись. Я считаю, что это элементы определенного способа действий в этом вопросе. Пока я спокойно за этим наблюдаю, хотя мне и жаль, что пока американская помощь приостановлена", - отметил польский лидер.
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"Я в целом оцениваю эту ситуацию как очень сложную. Мы все видели тупик в переговорах и ситуацию, произошедшую в Белом доме. Я надеюсь, что это элемент тактики переговоров и что США в ближайшем будущем будут поддерживать Украину", - сказал он.
По мнению президента, "нужно, чтобы Владимир Зеленский вернулся за стол переговоров". "Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет и президенты снова будут вместе разговаривать", - добавил Дуда.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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Позднее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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