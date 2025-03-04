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В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля жителям - РИА Новости, 04.03.2025
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13:38 04.03.2025 (обновлено: 14:01 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/delo-2002961014.html
В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля жителям
В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля жителям - РИА Новости, 04.03.2025
В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля жителям
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после отказа в поставках сортового угля по льготным ценам населению, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:38:00+03:00
2025-03-04T14:01:00+03:00
кемеровская область
кемерово
россия
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
кузбасская топливная компания
общество
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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после отказа в поставках сортового угля по льготным ценам населению, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области.Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором жители поселка Улус, расположенного в Заводском районе Кемерово, жалуются на то, что им отказали в сортовом угле и предложили отапливать дома рядовым топливом. По словам жителей Улуса, рядовой уголь плохо горит и не греет. Люди просят ответить, когда им вернут сортовой уголь, разобраться в ситуации и помочь со снабжением угольного региона сортовым топливом. На ситуацию отреагировал губернатор Кузбасса Илья Середюк, пообещав решить вопрос с поставками сортового угля до конца марта.Следователи СУ СК по Кемеровской области после обращений граждан начали проверку."Возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей компании "Кузбасстопливосбыт" и "Кузбасской топливной компании".Ранее губернатор региона Середюк сообщал, что сортовой уголь поставляла "Кузбасская топливная компания", которая теперь отказывается продавать его по прежним ценам. Он объяснял в конце февраля, что ранее властям региона удавалось договориться с угольщиками о скидках на сортовой уголь за счет их прибыли, когда отрасль работала с положительной рентабельностью. Тогда же губернатор Кемеровской области сообщал, что сортовый уголь жителям Кузбасса согласились поставлять пять угольных компаний.В свою очередь в "Кузбасской топливной компании" (КТК) сообщили, что извещали администрацию Кемеровской области с апреля 2024 года о возможных рисках в поставке сортового угля, а с середины 2024 года предлагали властям региона совместную работу по упреждению данных рисков и внедрению новых принципов распределения поставок льготного сортового угля, которые администрация Кузбасса реализует сейчас. В компании отметили, что еще около 20 угольных разрезов и шахт в Кемеровской области также производят сортовой уголь.Из открытых источников известно, что сортовой уголь высококалориен и при горении дает более высокую температуру и выделяет минимальное количество вредных отходов. Рядовой уголь за счет своего фракционного состава (большее содержание мелкой фракции) дешевле, но может вызвать ряд проблем: трудоемкий процесс разжигания, проблемы просыпания угля через колосники, более высока зольность.
https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000755440.html
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977339860.html
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кемеровская область, кемерово, россия, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), кузбасская топливная компания, общество
Кемеровская область, Кемерово, Россия, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Кузбасская топливная компания, Общество
В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля жителям

В Кузбассе завели дело после отказа в поставках сортового угля по льготным ценам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после отказа в поставках сортового угля по льготным ценам населению, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором жители поселка Улус, расположенного в Заводском районе Кемерово, жалуются на то, что им отказали в сортовом угле и предложили отапливать дома рядовым топливом. По словам жителей Улуса, рядовой уголь плохо горит и не греет. Люди просят ответить, когда им вернут сортовой уголь, разобраться в ситуации и помочь со снабжением угольного региона сортовым топливом. На ситуацию отреагировал губернатор Кузбасса Илья Середюк, пообещав решить вопрос с поставками сортового угля до конца марта.
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Следователи СУ СК по Кемеровской области после обращений граждан начали проверку.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей компании "Кузбасстопливосбыт" и "Кузбасской топливной компании".
Ранее губернатор региона Середюк сообщал, что сортовой уголь поставляла "Кузбасская топливная компания", которая теперь отказывается продавать его по прежним ценам. Он объяснял в конце февраля, что ранее властям региона удавалось договориться с угольщиками о скидках на сортовой уголь за счет их прибыли, когда отрасль работала с положительной рентабельностью. Тогда же губернатор Кемеровской области сообщал, что сортовый уголь жителям Кузбасса согласились поставлять пять угольных компаний.
В свою очередь в "Кузбасской топливной компании" (КТК) сообщили, что извещали администрацию Кемеровской области с апреля 2024 года о возможных рисках в поставке сортового угля, а с середины 2024 года предлагали властям региона совместную работу по упреждению данных рисков и внедрению новых принципов распределения поставок льготного сортового угля, которые администрация Кузбасса реализует сейчас. В компании отметили, что еще около 20 угольных разрезов и шахт в Кемеровской области также производят сортовой уголь.
Из открытых источников известно, что сортовой уголь высококалориен и при горении дает более высокую температуру и выделяет минимальное количество вредных отходов. Рядовой уголь за счет своего фракционного состава (большее содержание мелкой фракции) дешевле, но может вызвать ряд проблем: трудоемкий процесс разжигания, проблемы просыпания угля через колосники, более высока зольность.
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В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе
10 октября 2024, 10:11
 
Кемеровская областьКемеровоРоссияИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Кузбасская топливная компанияОбщество
 
 
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