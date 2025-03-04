https://ria.ru/20250304/dars-2002810697.html

DARS опубликовала операционные итоги 2024 года и планы на 2025 год

DARS опубликовала операционные итоги 2024 года и планы на 2025 год - РИА Новости, 04.03.2025

DARS опубликовала операционные итоги 2024 года и планы на 2025 год

Группа компаний DARS, входящая в топ-25 федеральных застройщиков России по объемам ввода жилья согласно рейтингу ЕРЗ.РФ, подвела итоги 2024 года, подтвердив... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:00:00+03:00

2025-03-04T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - Пресс-служба ГК DARS. Группа компаний DARS, входящая в топ-25 федеральных застройщиков России по объемам ввода жилья согласно рейтингу ЕРЗ.РФ, подвела итоги 2024 года, подтвердив устойчивость бизнеса в условиях сложной рыночной среды.Несмотря на давление высокой ключевой ставки и снижение активности на рынке первичного жилья, компании удалось сохранить объемы реализации на уровне предыдущего года, достигнув объема продаж первичной недвижимости в 23,4 миллиарда рублей (188 тысяч квадратных метров).Значимым драйвером стал рост средней стоимости квадратного метра на 23% (124 тысячи рублей/м2), что отразило повышение качества проектов и их востребованность. В IV квартале доля ипотечных сделок сократилась, однако применение гибких инструментов продаж и расширенного ассортимента предложений, позволили удержать набранные темпы. Объем сделок с рассрочкой составил около 8% от общего объема продаж. Количество контрактов за год составило 4,3 тысячи.По итогам 2024 года ГК DARS поднялась на 5 позиций в общероссийском рейтинге ЕРЗ.РФ по объему ввода жилья (202 тысячи квадратных метров), заняв 23-е место. Стратегия региональной экспансии получила развитие: стартовали два проекта в Дальневосточном федеральном округе и один - в Липецкой области, новом для компании регионе. Акцент на комплексные решения формата "город в городе" воплотился в жилых комплексах в Волгограде и Уфе, где создана современная инфраструктура, включая объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.На 2025 год компания сохраняет курс на расширение географии, фокусируясь на регионах с дефицитом качественного жилья. В планах — запуск проектов индивидуального жилищного строительства в Хабаровске, Уфе и Волгограде, что усилит диверсификацию портфеля и охватит новые сегменты покупателей. Эти шаги станут частью стратегии, направленной на баланс между устойчивым ростом и укреплением рыночных позиций.Генеральный директор ГК DARS Дмитрий Рябов отметил:"В 2024 году наша Группа успешно преодолела негативные тенденции, создаваемые высокой ключевой ставкой. Нам удалось завершить этот период с положительными результатами: мы увеличили число проектов, вошли в новые регионы. Мы высоко оцениваем свою способность оперативно адаптироваться к изменениям рыночных условий и последовательно достигаем поставленных целей, уверенно следуя нашим стратегическим приоритетам".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы