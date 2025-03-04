https://ria.ru/20250304/burjatija-2002892479.html

В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина

В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина - РИА Новости, 04.03.2025

В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина

Один из группы мужчин погиб во время восхождения из-за схода лавины в Окинском районе Бурятии, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:42:00+03:00

2025-03-04T08:42:00+03:00

2025-03-04T08:42:00+03:00

происшествия

окинский район

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 4 мар - РИА Новости. Один из группы мужчин погиб во время восхождения из-за схода лавины в Окинском районе Бурятии, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. "Второго марта 2025 года на склоне горы Сайлак в Окинском районе при сходе снежной массы погиб мужчина. Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - информирует пресс-служба СУСК по Бурятии. По предварительным данным ведомства, группа жителей Иркутской области приехали на территорию Окинского района Республики Бурятия. Во время их восхождения по склону к горному озеру для рыбалки произошел сход снежной массы, в результате чего погиб один из мужчин. "Остальные самостоятельно извлекли его тело и доставили в населенный пункт", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.

https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html

окинский район

россия

республика бурятия

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происшествия, окинский район, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)