https://ria.ru/20250304/burjatija-2002892479.html
В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина
В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина - РИА Новости, 04.03.2025
В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина
Один из группы мужчин погиб во время восхождения из-за схода лавины в Окинском районе Бурятии, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:42:00+03:00
2025-03-04T08:42:00+03:00
2025-03-04T08:42:00+03:00
происшествия
окинский район
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республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 4 мар - РИА Новости. Один из группы мужчин погиб во время восхождения из-за схода лавины в Окинском районе Бурятии, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. "Второго марта 2025 года на склоне горы Сайлак в Окинском районе при сходе снежной массы погиб мужчина. Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - информирует пресс-служба СУСК по Бурятии. По предварительным данным ведомства, группа жителей Иркутской области приехали на территорию Окинского района Республики Бурятия. Во время их восхождения по склону к горному озеру для рыбалки произошел сход снежной массы, в результате чего погиб один из мужчин. "Остальные самостоятельно извлекли его тело и доставили в населенный пункт", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.
https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html
окинский район
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происшествия, окинский район, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Окинский район, Россия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина
В Бурятии во время восхождения из-за схода лавины погиб мужчина