https://ria.ru/20250304/bomba-2002967405.html

На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия

На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2025

На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия

Практически сразу после провальных переговоров в США, где Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, на украинских телеграмм-каналах прошла новость о... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:04:00+03:00

2025-03-04T14:04:00+03:00

2025-03-04T17:23:00+03:00

украина

киев

сша

дональд трамп

нато

мюнхенская конференция по безопасности

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Практически сразу после провальных переговоров в США, где Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, на украинских телеграмм-каналах прошла новость о том, что банкир Олег Гороховский открыл сбор денежных средств на ядерное оружие. По данным УНИАН, только за первые 30 минут после начала сбора граждане страны пожертвовали на соответствующие цели более двух миллионов гривен, что составляет около 4,3 млн рублей.Правда, позже банкир заявил, что сбор на самом деле был шуткой, и деньги пойдут на закупку дронов.Жаждущие бомбуКак тут не вспомнить известную пословицу "В каждой шутке есть доля правды", которая очень подходит к происшедшему скандалу. О том, что руководство нынешней Украины буквально жаждет получить в свои руки ядерное оружие, ни для кого не секрет.В многочисленных интервью, щедро раздаваемых западным СМИ, Зеленский не раз заявлял, что если "вступление в НАТО затянется на десятилетия", то Украине жизненно важно получить ядерное оружие."Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они столько оружия, чтобы мы могли остановить русских? Я не уверен, но думаю, что это помогло бы. Какое оружие может остановить ядерное оружие России? Это риторический вопрос", — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.К счастью, запросы Украины в данном случае слишком велики, ни что ни говорит о том, что кто-то из "союзников" может передать Украине ядерную бомбу.Возникает закономерный вопрос, а смогут ли на Украине самостоятельно изготовить ядерную бомбу? Ответ неоднозначный.Бомба за несколько месяцев?Власти современной Украины любят обвинять СССР во всех мыслимых и немыслимых грехах, объявляя этот период оккупацией. Ноименно тогда республика была одной из самых развитых в Союзе в индустриальном плане. Одних только действующих атомных станций было построено четыре. Плюс, в стране большое количество квалифицированных специалистов, и множество промышленных предприятий.По числу энергетических реакторов Украина занимала десятое место в мире и пятое в Европе. Так что со всех сторон Киев обладает солидным техническим потенциалом.В ноябре прошлого года в газете The Times вышла статья, "Ядерный вариант Зеленского", где утверждается, что Украина может в течение нескольких месяцев создать элементарную ядерную бомбу, "чтобы остановить Россию" - в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп заморозит военную помощь Киеву.Как говорится в статье, Украина теоретически может быстро сделать "базовое вооружение" из плутония по технологии, аналогичной той, что применялась при создании бомбы "Толстяк", сброшенной США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки. Не имея времени и возможности на строительство и эксплуатацию крупных объектов для обогащения урана, Украине в условиях боевых придется полагаться на плутоний, который возможно будет получить из отработанных топливных стержней ядерных реакторов АЭС.О том, что Украина располагает ресурсами и возможностями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может быстро сделать бомбу, писало в прошлом году и немецкое издание Bild.В свете последних событий, когда президент Трамп заговорил о прекращении военной помощи Украине, к данной угрозе стоит присмотреться повнимательней.Что говорят экспертыМежду тем эксперты оценивают возможность создания Киевом ядерной бомбы весьма осторожно. Например, инженер-физик и эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрея Ожаровского в интервью изданию "Лента.ру" подтверждает, что у Украины есть возможность создать ядерное оружие. Правда, ни о каких месяцах здесь речь не идет."В СМИ я видел такую оценку — в течение пяти лет. Я бы с ней согласился. Разумеется, это не вопрос недели или месяца. Пять лет или чуть больше — это близко к истине" - сказал эксперт.С другой стороны, физик утверждает, что на данный момент нет никаких признаков, что Украина всерьез занялась созданием атомной бомбы. О начале таких работ можно будет говорить, когда начнут перевозить большое количество отработавшего топлива АЭС с содержанием плутония, но такие перевозки внимательно отслеживаются МАГАТЭ.Таким образом, несмотря на огромное желание руководства Украины получить в свои руки "ядерную дубинку", перспективы появления у ВСУ атомной бомбы весьма и весьма туманные - и никакие сборы здесь не помогут.

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности, магатэ