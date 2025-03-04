Рейтинг@Mail.ru
На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 04.03.2025 (обновлено: 17:23 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/bomba-2002967405.html
На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия
На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2025
На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия
Практически сразу после провальных переговоров в США, где Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, на украинских телеграмм-каналах прошла новость о... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:04:00+03:00
2025-03-04T17:23:00+03:00
украина
киев
сша
дональд трамп
нато
мюнхенская конференция по безопасности
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Практически сразу после провальных переговоров в США, где Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, на украинских телеграмм-каналах прошла новость о том, что банкир Олег Гороховский открыл сбор денежных средств на ядерное оружие. По данным УНИАН, только за первые 30 минут после начала сбора граждане страны пожертвовали на соответствующие цели более двух миллионов гривен, что составляет около 4,3 млн рублей.Правда, позже банкир заявил, что сбор на самом деле был шуткой, и деньги пойдут на закупку дронов.Жаждущие бомбуКак тут не вспомнить известную пословицу "В каждой шутке есть доля правды", которая очень подходит к происшедшему скандалу. О том, что руководство нынешней Украины буквально жаждет получить в свои руки ядерное оружие, ни для кого не секрет.В многочисленных интервью, щедро раздаваемых западным СМИ, Зеленский не раз заявлял, что если "вступление в НАТО затянется на десятилетия", то Украине жизненно важно получить ядерное оружие."Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они столько оружия, чтобы мы могли остановить русских? Я не уверен, но думаю, что это помогло бы. Какое оружие может остановить ядерное оружие России? Это риторический вопрос", — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.К счастью, запросы Украины в данном случае слишком велики, ни что ни говорит о том, что кто-то из "союзников" может передать Украине ядерную бомбу.Возникает закономерный вопрос, а смогут ли на Украине самостоятельно изготовить ядерную бомбу? Ответ неоднозначный.Бомба за несколько месяцев?Власти современной Украины любят обвинять СССР во всех мыслимых и немыслимых грехах, объявляя этот период оккупацией. Ноименно тогда республика была одной из самых развитых в Союзе в индустриальном плане. Одних только действующих атомных станций было построено четыре. Плюс, в стране большое количество квалифицированных специалистов, и множество промышленных предприятий.По числу энергетических реакторов Украина занимала десятое место в мире и пятое в Европе. Так что со всех сторон Киев обладает солидным техническим потенциалом.В ноябре прошлого года в газете The Times вышла статья, "Ядерный вариант Зеленского", где утверждается, что Украина может в течение нескольких месяцев создать элементарную ядерную бомбу, "чтобы остановить Россию" - в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп заморозит военную помощь Киеву.Как говорится в статье, Украина теоретически может быстро сделать "базовое вооружение" из плутония по технологии, аналогичной той, что применялась при создании бомбы "Толстяк", сброшенной США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки. Не имея времени и возможности на строительство и эксплуатацию крупных объектов для обогащения урана, Украине в условиях боевых придется полагаться на плутоний, который возможно будет получить из отработанных топливных стержней ядерных реакторов АЭС.О том, что Украина располагает ресурсами и возможностями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может быстро сделать бомбу, писало в прошлом году и немецкое издание Bild.В свете последних событий, когда президент Трамп заговорил о прекращении военной помощи Украине, к данной угрозе стоит присмотреться повнимательней.Что говорят экспертыМежду тем эксперты оценивают возможность создания Киевом ядерной бомбы весьма осторожно. Например, инженер-физик и эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрея Ожаровского в интервью изданию "Лента.ру" подтверждает, что у Украины есть возможность создать ядерное оружие. Правда, ни о каких месяцах здесь речь не идет."В СМИ я видел такую оценку — в течение пяти лет. Я бы с ней согласился. Разумеется, это не вопрос недели или месяца. Пять лет или чуть больше — это близко к истине" - сказал эксперт.С другой стороны, физик утверждает, что на данный момент нет никаких признаков, что Украина всерьез занялась созданием атомной бомбы. О начале таких работ можно будет говорить, когда начнут перевозить большое количество отработавшего топлива АЭС с содержанием плутония, но такие перевозки внимательно отслеживаются МАГАТЭ.Таким образом, несмотря на огромное желание руководства Украины получить в свои руки "ядерную дубинку", перспективы появления у ВСУ атомной бомбы весьма и весьма туманные - и никакие сборы здесь не помогут.
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_22:0:1413:1043_1920x0_80_0_0_ee58e7f341377394d21726626ffc2693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности, магатэ
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, МАГАТЭ

На Украине вновь заговорили о создании ядерного оружия

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Практически сразу после провальных переговоров в США, где Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, на украинских телеграмм-каналах прошла новость о том, что банкир Олег Гороховский открыл сбор денежных средств на ядерное оружие. По данным УНИАН, только за первые 30 минут после начала сбора граждане страны пожертвовали на соответствующие цели более двух миллионов гривен, что составляет около 4,3 млн рублей.
Правда, позже банкир заявил, что сбор на самом деле был шуткой, и деньги пойдут на закупку дронов.

Жаждущие бомбу

Как тут не вспомнить известную пословицу "В каждой шутке есть доля правды", которая очень подходит к происшедшему скандалу. О том, что руководство нынешней Украины буквально жаждет получить в свои руки ядерное оружие, ни для кого не секрет.
В многочисленных интервью, щедро раздаваемых западным СМИ, Зеленский не раз заявлял, что если "вступление в НАТО затянется на десятилетия", то Украине жизненно важно получить ядерное оружие.
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
"Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они столько оружия, чтобы мы могли остановить русских? Я не уверен, но думаю, что это помогло бы. Какое оружие может остановить ядерное оружие России? Это риторический вопрос", — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.
К счастью, запросы Украины в данном случае слишком велики, ни что ни говорит о том, что кто-то из "союзников" может передать Украине ядерную бомбу.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
Возникает закономерный вопрос, а смогут ли на Украине самостоятельно изготовить ядерную бомбу? Ответ неоднозначный.

Бомба за несколько месяцев?

Власти современной Украины любят обвинять СССР во всех мыслимых и немыслимых грехах, объявляя этот период оккупацией. Ноименно тогда республика была одной из самых развитых в Союзе в индустриальном плане. Одних только действующих атомных станций было построено четыре. Плюс, в стране большое количество квалифицированных специалистов, и множество промышленных предприятий.
По числу энергетических реакторов Украина занимала десятое место в мире и пятое в Европе. Так что со всех сторон Киев обладает солидным техническим потенциалом.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В ноябре прошлого года в газете The Times вышла статья, "Ядерный вариант Зеленского", где утверждается, что Украина может в течение нескольких месяцев создать элементарную ядерную бомбу, "чтобы остановить Россию" - в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп заморозит военную помощь Киеву.
Как говорится в статье, Украина теоретически может быстро сделать "базовое вооружение" из плутония по технологии, аналогичной той, что применялась при создании бомбы "Толстяк", сброшенной США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки. Не имея времени и возможности на строительство и эксплуатацию крупных объектов для обогащения урана, Украине в условиях боевых придется полагаться на плутоний, который возможно будет получить из отработанных топливных стержней ядерных реакторов АЭС.
© AP Photo / U.S. Air ForceОблако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / U.S. Air Force
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
О том, что Украина располагает ресурсами и возможностями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может быстро сделать бомбу, писало в прошлом году и немецкое издание Bild.
В свете последних событий, когда президент Трамп заговорил о прекращении военной помощи Украине, к данной угрозе стоит присмотреться повнимательней.

Что говорят эксперты

Между тем эксперты оценивают возможность создания Киевом ядерной бомбы весьма осторожно. Например, инженер-физик и эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрея Ожаровского в интервью изданию "Лента.ру" подтверждает, что у Украины есть возможность создать ядерное оружие. Правда, ни о каких месяцах здесь речь не идет.
© Getty Images / Pierre CromУкраинские военные на Донецком направлении
Украинские военные на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Украинские военные на Донецком направлении
"В СМИ я видел такую оценку — в течение пяти лет. Я бы с ней согласился. Разумеется, это не вопрос недели или месяца. Пять лет или чуть больше — это близко к истине" - сказал эксперт.
С другой стороны, физик утверждает, что на данный момент нет никаких признаков, что Украина всерьез занялась созданием атомной бомбы. О начале таких работ можно будет говорить, когда начнут перевозить большое количество отработавшего топлива АЭС с содержанием плутония, но такие перевозки внимательно отслеживаются МАГАТЭ.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве
Таким образом, несмотря на огромное желание руководства Украины получить в свои руки "ядерную дубинку", перспективы появления у ВСУ атомной бомбы весьма и весьма туманные - и никакие сборы здесь не помогут.
 
УкраинаКиевСШАДональд ТрампНАТОМюнхенская конференция по безопасностиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала