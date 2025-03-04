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Стоимость биткоина упала на десять процентов - РИА Новости, 04.03.2025
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08:23 04.03.2025
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Стоимость биткоина упала на десять процентов
Стоимость биткоина упала на десять процентов - РИА Новости, 04.03.2025
Стоимость биткоина упала на десять процентов
Стоимость биткоина во вторник утром падает почти на 10%, опустившись ниже 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:23:00+03:00
2025-03-04T08:23:00+03:00
экономика
биткоин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром падает почти на 10%, опустившись ниже 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.12 мск дешевел на 9,74% за сутки - до 83 967,53 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 9,67% - в среднем до 84 008,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин, россия
Экономика, Биткоин, Россия
Стоимость биткоина упала на десять процентов

Стоимость биткоина упала ниже 84 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром падает почти на 10%, опустившись ниже 84 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.12 мск дешевел на 9,74% за сутки - до 83 967,53 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 9,67% - в среднем до 84 008,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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