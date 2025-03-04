https://ria.ru/20250304/bitkoin-2002890858.html
Стоимость биткоина упала на десять процентов
Стоимость биткоина упала на десять процентов - РИА Новости, 04.03.2025
Стоимость биткоина упала на десять процентов
Стоимость биткоина во вторник утром падает почти на 10%, опустившись ниже 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:23:00+03:00
2025-03-04T08:23:00+03:00
2025-03-04T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром падает почти на 10%, опустившись ниже 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.12 мск дешевел на 9,74% за сутки - до 83 967,53 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 9,67% - в среднем до 84 008,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, биткоин, россия
Экономика, Биткоин, Россия
Стоимость биткоина упала на десять процентов
Стоимость биткоина упала ниже 84 тысяч долларов