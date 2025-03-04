https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002884138.html

В Ростовской области ликвидировали возгорания, возникшие после атаки БПЛА

В Ростовской области ликвидировали возгорания, возникшие после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2025

В Ростовской области ликвидировали возгорания, возникшие после атаки БПЛА

Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, сообщает врио губернатора... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:19:00+03:00

2025-03-04T06:19:00+03:00

2025-03-04T06:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

чертковский район

новошахтинск

юрий слюсарь

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. В понедельник вечером он сообщал, что атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, позже Слюсарь уточнил, что в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе, на место выехали дежурные экстренные службы, персонал был эвакуирован. Позднее врио губернатора добавил, что возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА. "Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь отметил, что без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском. Кроме того, в дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА самолетного типа. В течение дня специалисты обследуют и обезвредят их.

https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002883197.html

https://ria.ru/20250304/dzerzhinsk-2002880560.html

ростовская область

чертковский район

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происшествия, ростовская область, чертковский район, новошахтинск, юрий слюсарь