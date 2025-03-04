https://ria.ru/20250304/bespilotnik-2002880031.html

Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025

Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:10:00+03:00

2025-03-04T05:10:00+03:00

2025-03-04T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Лелека" ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в военном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека".

https://ria.ru/20250304/grad-2002879901.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)