"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Родила в 70 лет": нет, эта фраза не из фантастического романа - благодаря современной медицине становятся матерями и в пожилом возрасте. Об этом, в частности, может рассказать история жительницы Индии Paджo Дeвu Лoxaн, которая успешно выносила ребенка с помощью ЭКО.
Любимая мама
Paджo Лoxaн выдали замуж рано - в 12 лет. Супруги целых 58 лет пытались зачать ребенка, но, увы, безрезультатно. Пара прошла обследование у врачей, которые пришли к выводу, что основная проблема кроется в здоровье Раджо.
Она совсем отчаялась и разрешила мужу взять себе вторую жену, но вскоре выяснилось, что и та не в состоянии родить.
© AP Photo / Devendra UppalPaджo Деви Лoxaн
© AP Photo / Devendra Uppal
Paджo Деви Лoxaн
Надежда появилась, когда супруги узнали об ЭКО. Правда, пришлось заложить часть имущества и одолжить крупную сумму у родственников, чтобы оплатить дорогостоящую операцию.
В 2008 году врачи использовали донорскую яйцеклетку, и, несмотря на возраст супругов, случилось чудо - эмбрион прижился.
Ребенок родился семимесячным и весил всего 1700 граммов, но врачам удалось выходить новорожденную.
Девочке дали имя Навин. Мать благополучно кормила ее грудью до двух лет. Конечно, рождение ребенка в 70 лет не осталось не замеченным в СМИ: семейную пару одолевают журналисты, чтобы больше узнать об их жизни.
Различные издания часто публикуют репортажи о семье Лохан, из которых видно, что Навин выросла доброй и заботливой дочерью, во всем стараясь помогать пожилым родителям. Временами ей приходилось отбиваться от насмешек в школе из-за возраста мамы и папы.
© Getty Images / Mail TodayРамджит Рагхав
© Getty Images / Mail Today
Рамджит Рагхав
Однако Навин любит родителей и считает их настоящими героями.
Paджo Лoxaн далеко не единственная женщина, родившая в преклонном возрасте, и иногда поздние роды встречают осуждение в обществе.
Пенсионерка из Румынии
В 2005 году мир поразила история пенсионерки из Румынии Адрианы Илиеску, которая в 66 лет впервые стала матерью и попала в Книгу рекордов Гиннесса.
В 20 лет она вышла замуж и почти сразу забеременела. Однако по состоянию здоровья родить не получилось, пришлось прервать беременность, чтобы не родился ребенок с серьезными патологиями.
Женщина позже пыталась забеременеть, но врачи поставили диагноз "бесплодие". С мужем в конечном итоге она развелась и так и не вышла повторно замуж.
© AP Photo / VADIM GHIRDAАдриана Илиеску
© AP Photo / VADIM GHIRDA
Адриана Илиеску
Адриана работала преподавателем румынского языка в школе, а позже перешла на работу в университет и освоила писательское мастерство. В основном Илиеску выпускала романы для детей.
Уже выйдя на пенсию, Адриана почувствовала себя очень одинокой, и когда в стране начали делать ЭКО, Илиеску без колебаний решилась на процедуру.
А 16 января 2005 у румынки появилась малышка по имени Элиза. Став на тот момент самой пожилой матерью в мире, она столкнулась с огромным количеством обвинений в эгоизме и безответственности.
Критики поступка женщины негодовали из-за того, что Элизе придется посвятить себя уходу за престарелой матерью, или рано окажется сиротой.
© AP Photo / VADIM GHIRDAАдриана Илиеску после рождения ребенка
© AP Photo / VADIM GHIRDA
Адриана Илиеску после рождения ребенка
В результате Адриана не только спокойно дожила до совершеннолетия наследницы, но и до сих пор ведет активный образ жизни, сохраняя трезвый рассудок, а ее дочка поступила в Бухарестский университет сразу на два факультета – литературы и философии.
Клеопатра из Москвы
Подобные случаи происходят не только за рубежом. Широкую известность получила история о жительнице Москвы Галине Шубениной, которая родила девочку по имени Клеопатра в 60 лет.
Тут тоже нашлись критики, осудившие решение женщины.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
Москвичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
Но, несмотря на хейтеров, Шубенина смогла не только выносить малышку, но и родить ее доношенной и здоровой.
Сейчас ее дочь растет здоровым и активным ребенком. А мама принимает всяческое участие в воспитании и развитии наследницы, при этом сама прекрасно себя чувствует.
А как дела обстоят у мужчин?
"Книга рекордов Гиннесса" самым пожилым отцом в истории называет австралийца Леса Колли, который умудрился стать папой своего девятого ребёнка в возрасте 92 лет от фиджийской женщины.
В некоторых СМИ самым старым отцом в мире называли Рамджита Рагхава из Индии, утверждавшего, что его первый ребёнок родился у него в 94 года, на тот момент его жене было 59 лет, а второй ребёнок появился на свет, когда мужчине было 96 лет.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр новорожденных детей в перинатальном центре
Врач проводит осмотр новорожденных детей в перинатальном центре
Многие сомневаются, что, Рамджит настоящий отец, но главный врач гражданской больницы Харкходы, где проходили роды, сказал: "Рождение детей в таком возрасте маловероятно, но для оплодотворения яйцеклетки нужен всего один сперматозоид".
Как видим любви все возрасты покорны, особенно когда это любовь родителей к своим детям.