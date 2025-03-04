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"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей - РИА Новости, 04.03.2025
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Наука
 
18:00 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/beremennost-2003016703.html
"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей
"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей - РИА Новости, 04.03.2025
"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей
"Родила в 70 лет": нет, эта фраза не из фантастического романа - благодаря современной медицине становятся матерями и в пожилом возрасте. Об этом, в частности,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:00:00+03:00
2025-03-04T18:00:00+03:00
индия
здоровье - общество
беременность
книга рекордов гиннесса
москва
румыния
наука
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Родила в 70 лет": нет, эта фраза не из фантастического романа - благодаря современной медицине становятся матерями и в пожилом возрасте. Об этом, в частности, может рассказать история жительницы Индии Paджo Дeвu Лoxaн, которая успешно выносила ребенка с помощью ЭКО.Любимая мамаPaджo Лoxaн выдали замуж рано - в 12 лет. Супруги целых 58 лет пытались зачать ребенка, но, увы, безрезультатно. Пара прошла обследование у врачей, которые пришли к выводу, что основная проблема кроется в здоровье Раджо.Она совсем отчаялась и разрешила мужу взять себе вторую жену, но вскоре выяснилось, что и та не в состоянии родить.Надежда появилась, когда супруги узнали об ЭКО. Правда, пришлось заложить часть имущества и одолжить крупную сумму у родственников, чтобы оплатить дорогостоящую операцию.В 2008 году врачи использовали донорскую яйцеклетку, и, несмотря на возраст супругов, случилось чудо - эмбрион прижился.Ребенок родился семимесячным и весил всего 1700 граммов, но врачам удалось выходить новорожденную.Девочке дали имя Навин. Мать благополучно кормила ее грудью до двух лет. Конечно, рождение ребенка в 70 лет не осталось не замеченным в СМИ: семейную пару одолевают журналисты, чтобы больше узнать об их жизни.Различные издания часто публикуют репортажи о семье Лохан, из которых видно, что Навин выросла доброй и заботливой дочерью, во всем стараясь помогать пожилым родителям. Временами ей приходилось отбиваться от насмешек в школе из-за возраста мамы и папы.Однако Навин любит родителей и считает их настоящими героями.Paджo Лoxaн далеко не единственная женщина, родившая в преклонном возрасте, и иногда поздние роды встречают осуждение в обществе.Пенсионерка из РумынииВ 2005 году мир поразила история пенсионерки из Румынии Адрианы Илиеску, которая в 66 лет впервые стала матерью и попала в Книгу рекордов Гиннесса.В 20 лет она вышла замуж и почти сразу забеременела. Однако по состоянию здоровья родить не получилось, пришлось прервать беременность, чтобы не родился ребенок с серьезными патологиями.Женщина позже пыталась забеременеть, но врачи поставили диагноз "бесплодие". С мужем в конечном итоге она развелась и так и не вышла повторно замуж.Адриана работала преподавателем румынского языка в школе, а позже перешла на работу в университет и освоила писательское мастерство. В основном Илиеску выпускала романы для детей.Уже выйдя на пенсию, Адриана почувствовала себя очень одинокой, и когда в стране начали делать ЭКО, Илиеску без колебаний решилась на процедуру.А 16 января 2005 у румынки появилась малышка по имени Элиза. Став на тот момент самой пожилой матерью в мире, она столкнулась с огромным количеством обвинений в эгоизме и безответственности.Критики поступка женщины негодовали из-за того, что Элизе придется посвятить себя уходу за престарелой матерью, или рано окажется сиротой.В результате Адриана не только спокойно дожила до совершеннолетия наследницы, но и до сих пор ведет активный образ жизни, сохраняя трезвый рассудок, а ее дочка поступила в Бухарестский университет сразу на два факультета – литературы и философии.Клеопатра из МосквыПодобные случаи происходят не только за рубежом. Широкую известность получила история о жительнице Москвы Галине Шубениной, которая родила девочку по имени Клеопатра в 60 лет.Тут тоже нашлись критики, осудившие решение женщины.Но, несмотря на хейтеров, Шубенина смогла не только выносить малышку, но и родить ее доношенной и здоровой.Сейчас ее дочь растет здоровым и активным ребенком. А мама принимает всяческое участие в воспитании и развитии наследницы, при этом сама прекрасно себя чувствует.А как дела обстоят у мужчин?"Книга рекордов Гиннесса" самым пожилым отцом в истории называет австралийца Леса Колли, который умудрился стать папой своего девятого ребёнка в возрасте 92 лет от фиджийской женщины.В некоторых СМИ самым старым отцом в мире называли Рамджита Рагхава из Индии, утверждавшего, что его первый ребёнок родился у него в 94 года, на тот момент его жене было 59 лет, а второй ребёнок появился на свет, когда мужчине было 96 лет.Многие сомневаются, что, Рамджит настоящий отец, но главный врач гражданской больницы Харкходы, где проходили роды, сказал: "Рождение детей в таком возрасте маловероятно, но для оплодотворения яйцеклетки нужен всего один сперматозоид".Как видим любви все возрасты покорны, особенно когда это любовь родителей к своим детям.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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индия, здоровье - общество, беременность, книга рекордов гиннесса, москва, румыния
Индия, Здоровье - Общество, беременность, Книга рекордов Гиннесса, Москва, Румыния, Наука

"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
Москвичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Родила в 70 лет": нет, эта фраза не из фантастического романа - благодаря современной медицине становятся матерями и в пожилом возрасте. Об этом, в частности, может рассказать история жительницы Индии Paджo Дeвu Лoxaн, которая успешно выносила ребенка с помощью ЭКО.

Любимая мама

Paджo Лoxaн выдали замуж рано - в 12 лет. Супруги целых 58 лет пытались зачать ребенка, но, увы, безрезультатно. Пара прошла обследование у врачей, которые пришли к выводу, что основная проблема кроется в здоровье Раджо.
Она совсем отчаялась и разрешила мужу взять себе вторую жену, но вскоре выяснилось, что и та не в состоянии родить.
© AP Photo / Devendra UppalPaджo Деви Лoxaн
Paджo Деви Лoxaн - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Devendra Uppal
Paджo Деви Лoxaн
Надежда появилась, когда супруги узнали об ЭКО. Правда, пришлось заложить часть имущества и одолжить крупную сумму у родственников, чтобы оплатить дорогостоящую операцию.
В 2008 году врачи использовали донорскую яйцеклетку, и, несмотря на возраст супругов, случилось чудо - эмбрион прижился.
Ребенок родился семимесячным и весил всего 1700 граммов, но врачам удалось выходить новорожденную.
Девочке дали имя Навин. Мать благополучно кормила ее грудью до двух лет. Конечно, рождение ребенка в 70 лет не осталось не замеченным в СМИ: семейную пару одолевают журналисты, чтобы больше узнать об их жизни.
Различные издания часто публикуют репортажи о семье Лохан, из которых видно, что Навин выросла доброй и заботливой дочерью, во всем стараясь помогать пожилым родителям. Временами ей приходилось отбиваться от насмешек в школе из-за возраста мамы и папы.
© Getty Images / Mail TodayРамджит Рагхав
Рамджит Рагхав - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Mail Today
Рамджит Рагхав
Однако Навин любит родителей и считает их настоящими героями.
Paджo Лoxaн далеко не единственная женщина, родившая в преклонном возрасте, и иногда поздние роды встречают осуждение в обществе.

Пенсионерка из Румынии

В 2005 году мир поразила история пенсионерки из Румынии Адрианы Илиеску, которая в 66 лет впервые стала матерью и попала в Книгу рекордов Гиннесса.
В 20 лет она вышла замуж и почти сразу забеременела. Однако по состоянию здоровья родить не получилось, пришлось прервать беременность, чтобы не родился ребенок с серьезными патологиями.
Женщина позже пыталась забеременеть, но врачи поставили диагноз "бесплодие". С мужем в конечном итоге она развелась и так и не вышла повторно замуж.
© AP Photo / VADIM GHIRDAАдриана Илиеску
Адриана Илиеску - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / VADIM GHIRDA
Адриана Илиеску
Адриана работала преподавателем румынского языка в школе, а позже перешла на работу в университет и освоила писательское мастерство. В основном Илиеску выпускала романы для детей.
Уже выйдя на пенсию, Адриана почувствовала себя очень одинокой, и когда в стране начали делать ЭКО, Илиеску без колебаний решилась на процедуру.
А 16 января 2005 у румынки появилась малышка по имени Элиза. Став на тот момент самой пожилой матерью в мире, она столкнулась с огромным количеством обвинений в эгоизме и безответственности.
Критики поступка женщины негодовали из-за того, что Элизе придется посвятить себя уходу за престарелой матерью, или рано окажется сиротой.
© AP Photo / VADIM GHIRDAАдриана Илиеску после рождения ребенка
Адриана Илиеску после рождения ребенка - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / VADIM GHIRDA
Адриана Илиеску после рождения ребенка
В результате Адриана не только спокойно дожила до совершеннолетия наследницы, но и до сих пор ведет активный образ жизни, сохраняя трезвый рассудок, а ее дочка поступила в Бухарестский университет сразу на два факультета – литературы и философии.

Клеопатра из Москвы

Подобные случаи происходят не только за рубежом. Широкую известность получила история о жительнице Москвы Галине Шубениной, которая родила девочку по имени Клеопатра в 60 лет.
Тут тоже нашлись критики, осудившие решение женщины.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
Москвичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москвичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве
Но, несмотря на хейтеров, Шубенина смогла не только выносить малышку, но и родить ее доношенной и здоровой.
Сейчас ее дочь растет здоровым и активным ребенком. А мама принимает всяческое участие в воспитании и развитии наследницы, при этом сама прекрасно себя чувствует.

А как дела обстоят у мужчин?

"Книга рекордов Гиннесса" самым пожилым отцом в истории называет австралийца Леса Колли, который умудрился стать папой своего девятого ребёнка в возрасте 92 лет от фиджийской женщины.
В некоторых СМИ самым старым отцом в мире называли Рамджита Рагхава из Индии, утверждавшего, что его первый ребёнок родился у него в 94 года, на тот момент его жене было 59 лет, а второй ребёнок появился на свет, когда мужчине было 96 лет.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр новорожденных детей в перинатальном центре
Врач проводит осмотр новорожденных детей в перинатальном центре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Врач проводит осмотр новорожденных детей в перинатальном центре
Многие сомневаются, что, Рамджит настоящий отец, но главный врач гражданской больницы Харкходы, где проходили роды, сказал: "Рождение детей в таком возрасте маловероятно, но для оплодотворения яйцеклетки нужен всего один сперматозоид".
Как видим любви все возрасты покорны, особенно когда это любовь родителей к своим детям.
 
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