https://ria.ru/20250304/bagreeva-2002835499.html
Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10,3% в 2024 году
Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10,3% в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025
Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10,3% в 2024 году
Оборот компаний, производящих в Москве пищевую продукцию, в прошлом году составил 807,1 миллиарда рублей, рост оборота – 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:15:00+03:00
2025-03-04T09:15:00+03:00
2025-03-04T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
сергей собянин
департамент экономической политики и развития москвы
промышленность
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборот компаний, производящих в Москве пищевую продукцию, в прошлом году составил 807,1 миллиарда рублей, рост оборота – 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Московская пищевая промышленность продолжает активно развиваться: предприятия расширяют производство и наращивают выпуск продукции. Это позволяет им не только полностью обеспечивать потребности москвичей, но и поставлять товары в другие регионы страны. За 2024 год оборот отрасли достиг 807,1 миллиарда рублей – это на 10,3% больше, чем годом ранее", - отметила Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.Она уточнила, оборот компаний мясной промышленности – 175,6 миллиарда рублей, что составляет почти 22% из этого объема. Оборот заводов по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 117,1 миллиарда рублей (около 15%), производителей молочной продукции – 97,7 миллиарда рублей (свыше 12%).Выпуск пищевой продукции – одно из главных направлений промышленности Москвы. В прошлом году доля указанной сферы в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составила 10,2%. Москва обеспечивает 6% оборота пищевой промышленности страны.В прошлом году лидерами этой сферы в столице стали предприятия, выпускающие масложировую продукцию, оборот этих компании составил 2,1 миллиарда рублей (рост практически в три раза). Рост выпуска продукции столичных мукомольных заводов за год вырос на 56% (оборот 15,6 миллиарда рублей). Оборот компаний по выпуску напитков составил 85 миллиардов рублей (рост 32%).Свыше 80% оборота пищевой промышленности, или 648,7 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия. У этих организаций за 12 месяцев рост выручки составил 10%. Выручка малых предприятий этой сферы за прошлый год составила 158,4 миллиарда рублей – почти 20% отраслевого оборота. Рост выручки за год составил 11%.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве выпуск продуктов питания вырос в 1,8 раза за пять лет.
https://ria.ru/20250303/bagreeva-2002327093.html
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москва, мария багреева, сергей собянин, департамент экономической политики и развития москвы, промышленность
Москва, Мария Багреева, Сергей Собянин, Департамент экономической политики и развития Москвы, Промышленность
Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10,3% в 2024 году
Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,3% в 2024 году
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборот компаний, производящих в Москве пищевую продукцию, в прошлом году составил 807,1 миллиарда рублей, рост оборота – 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Московская пищевая промышленность продолжает активно развиваться: предприятия расширяют производство и наращивают выпуск продукции. Это позволяет им не только полностью обеспечивать потребности москвичей, но и поставлять товары в другие регионы страны. За 2024 год оборот отрасли достиг 807,1 миллиарда рублей – это на 10,3% больше, чем годом ранее", - отметила Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.
Она уточнила, оборот компаний мясной промышленности – 175,6 миллиарда рублей, что составляет почти 22% из этого объема. Оборот заводов по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 117,1 миллиарда рублей (около 15%), производителей молочной продукции – 97,7 миллиарда рублей (свыше 12%).
Выпуск пищевой продукции – одно из главных направлений промышленности Москвы. В прошлом году доля указанной сферы в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составила 10,2%. Москва обеспечивает 6% оборота пищевой промышленности страны.
В прошлом году лидерами этой сферы в столице стали предприятия, выпускающие масложировую продукцию, оборот этих компании составил 2,1 миллиарда рублей (рост практически в три раза). Рост выпуска продукции столичных мукомольных заводов за год вырос на 56% (оборот 15,6 миллиарда рублей). Оборот компаний по выпуску напитков составил 85 миллиардов рублей (рост 32%).
Свыше 80% оборота пищевой промышленности, или 648,7 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия. У этих организаций за 12 месяцев рост выручки составил 10%. Выручка малых предприятий этой сферы за прошлый год составила 158,4 миллиарда рублей – почти 20% отраслевого оборота. Рост выручки за год составил 11%.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве выпуск продуктов питания вырос в 1,8 раза за пять лет.