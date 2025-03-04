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Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову - РИА Новости, 04.03.2025
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21:50 04.03.2025 (обновлено: 21:55 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/aysberg-2003074148.html
Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову
Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову - РИА Новости, 04.03.2025
Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову
Крупнейший в мире айсберг А23а вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия и находится уже в 90 километрах от него, но течение все ещё может позволить РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:50:00+03:00
2025-03-04T21:55:00+03:00
в мире
великобритания
южная георгия и сандвичевы острова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия и находится уже в 90 километрах от него, но течение все ещё может позволить ему пройти мимо, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Айсберг А23а приближается к острову Южная Георгия и сейчас находится в 90 километрах от него. Он дрейфует в море Скоша в северном направлении со средней скоростью около 0,8 километра в час. За последние 10 дней ледяной гигант продвинулся на 200 километров", - приводятся в сообщении слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации института Полины Солощук. По мнению ученых, айсберг дрейфует под действием местных течений, которые позволят ему обогнуть остров с западной стороны, однако сейчас в том районе наблюдается сильный циклон с западными ветрами, который его приближает к берегам острова. Крупнейший на планете айсберг А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербурга, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. В январе этого года газета Daily Mail сообщила, что айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике. В Арктическом и антарктическом НИИ позже заявили, что А23а сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти.
https://ria.ru/20250217/aysberg-1999879964.html
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южная георгия и сандвичевы острова
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в мире, великобритания, южная георгия и сандвичевы острова
В мире, Великобритания, Южная Георгия и Сандвичевы острова
Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову

Крупнейший айсберг А23а вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия и находится уже в 90 километрах от него, но течение все ещё может позволить ему пройти мимо, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Айсберг А23а приближается к острову Южная Георгия и сейчас находится в 90 километрах от него. Он дрейфует в море Скоша в северном направлении со средней скоростью около 0,8 километра в час. За последние 10 дней ледяной гигант продвинулся на 200 километров", - приводятся в сообщении слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации института Полины Солощук.
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По мнению ученых, айсберг дрейфует под действием местных течений, которые позволят ему обогнуть остров с западной стороны, однако сейчас в том районе наблюдается сильный циклон с западными ветрами, который его приближает к берегам острова.
Крупнейший на планете айсберг А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербурга, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
В январе этого года газета Daily Mail сообщила, что айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике. В Арктическом и антарктическом НИИ позже заявили, что А23а сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти.
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