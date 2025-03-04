https://ria.ru/20250304/avtomoyka-2002980907.html

Появились подробности по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском

Появились подробности по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском - РИА Новости, 04.03.2025

Появились подробности по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал еще одного обвиняемого в похищении двух подростков и издевательствах над ними на местной автомойке,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:50:00+03:00

2025-03-04T14:50:00+03:00

2025-03-04T14:50:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

карл маркс

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал еще одного обвиняемого в похищении двух подростков и издевательствах над ними на местной автомойке, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По данным правоохранительных органов, вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как писали СМИ, на автомойку привезли четырех девочек: двух избили, других заставляли на это смотреть. Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года 21-летний фигурант и 19-летний местный житель похитили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку: их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали претензии имущественного характера фигурантов к потерпевшим. Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. В понедельник суд арестовал четвертого фигуранта "каменской" группы молодых людей до 1 мая. Во вторник Свердловский областной суд и прокуратура региона заявили, что в деле о похищении двух подростков в декабре прошлого года – снова новый фигурант, которого уже арестовали. "Мера пресечения 20-летнему Виктору Кухтину избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая", – говорится в сообщения облсуда.

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

каменск-уральский

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происшествия, каменск-уральский, карл маркс, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)