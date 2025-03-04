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В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/atacms-2003059322.html
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.03.2025
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Обломки сбитой ракеты западного производства ATACMS обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, специалисты успешно их... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:45:00+03:00
2025-03-04T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
сельцо
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обломки сбитой ракеты западного производства ATACMS обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, специалисты успешно их обезвредили, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области. Ракета была сбита подразделениями ПВО министерства обороны РФ при одной из попыток атаковать территорию нашего региона. Наши силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно сбивают эти ракеты", - написал Богомаз. Он добавил, что обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена при соблюдении всех необходимых мер безопасности специалистами-взрывотехниками регионального управления Росгвардии и министерства обороны РФ.
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брянская область, сельцо, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Сельцо, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS

Богомаз: в Брянской области нашли обломки сбитой средствами ПВО ракеты ATACMS

© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтактеОбломки ракеты ATACMS
Обломки ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтакте
Обломки ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обломки сбитой ракеты западного производства ATACMS обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, специалисты успешно их обезвредили, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области. Ракета была сбита подразделениями ПВО министерства обороны РФ при одной из попыток атаковать территорию нашего региона. Наши силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно сбивают эти ракеты", - написал Богомаз.
Он добавил, что обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена при соблюдении всех необходимых мер безопасности специалистами-взрывотехниками регионального управления Росгвардии и министерства обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСельцоАлександр БогомазРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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