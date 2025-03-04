https://ria.ru/20250304/atacms-2003059322.html

В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS

В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.03.2025

В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS

Обломки сбитой ракеты западного производства ATACMS обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, специалисты успешно их... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:45:00+03:00

2025-03-04T19:45:00+03:00

2025-03-04T19:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

сельцо

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обломки сбитой ракеты западного производства ATACMS обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, специалисты успешно их обезвредили, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области. Ракета была сбита подразделениями ПВО министерства обороны РФ при одной из попыток атаковать территорию нашего региона. Наши силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно сбивают эти ракеты", - написал Богомаз. Он добавил, что обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена при соблюдении всех необходимых мер безопасности специалистами-взрывотехниками регионального управления Росгвардии и министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, сельцо, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)