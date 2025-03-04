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В Армении произошел взрыве на автозаправке - РИА Новости, 04.03.2025
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19:36 04.03.2025 (обновлено: 20:37 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/armeniya-2003057511.html
В Армении произошел взрыве на автозаправке
В Армении произошел взрыве на автозаправке - РИА Новости, 04.03.2025
В Армении произошел взрыве на автозаправке
Два человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении, сообщает пресс-служба МДВ республики. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:36:00+03:00
2025-03-04T20:37:00+03:00
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ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении, сообщает пресс-служба МДВ республики. "Четвертого марта на пульт дежурного центра кризисного управления Араратской области поступил сигнал о взрыве на автозаправочной станции недалеко от села Айгаван (в 50 километрах от Еревана)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия направились несколько отрядов пожарных спасателей. "По предварительным данным, взорвалась цистерна со сжиженным газом (около 25 тонн). Два человека пострадали", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20250301/vzryv-2002481525.html
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В Армении произошел взрыве на автозаправке

В Армении два человека пострадали при взрыве на автозаправке

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении
Последствия взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении
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ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении, сообщает пресс-служба МДВ республики.
"Четвертого марта на пульт дежурного центра кризисного управления Араратской области поступил сигнал о взрыве на автозаправочной станции недалеко от села Айгаван (в 50 километрах от Еревана)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место происшествия направились несколько отрядов пожарных спасателей.
"По предварительным данным, взорвалась цистерна со сжиженным газом (около 25 тонн). Два человека пострадали", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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