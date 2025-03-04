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Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме - РИА Новости, 04.03.2025
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22:10 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/arest-2003075488.html
Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме
Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме - РИА Новости, 04.03.2025
Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме
Суд постановил арестовать мужчину, который совершил наезд на людей в немецком городе Мангейме, говорится в пресс-релизе, опубликованном прокуратурой Мангейма и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:10:00+03:00
2025-03-04T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд постановил арестовать мужчину, который совершил наезд на людей в немецком городе Мангейме, говорится в пресс-релизе, опубликованном прокуратурой Мангейма и управлением уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг. Автомобиль въехал в толпу в Мангейме 3 марта. По данным полиции, в результате наезда погибли двое, еще одиннадцать человек пострадали, пять из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, который, по сведениям правоохранителей, страдает от психического заболевания и не является экстремистом. "По запросу прокуратуры Мангейма окружной суд Мангейма выдал ордер на арест 40-летнего мужчины, который... в понедельник сбил на своей машине несколько человек в центре Мангейма, по двум случаям убийства, пяти случаям покушения на убийство, каждое из которых сопровождалось нанесением тяжких телесных повреждений, и по одиннадцати случаям нанесения телесных повреждений", - говорится в публикации. По данным полиции, в результате наезда от полученных травм скончались 83-летняя женщина и 54-летний мужчина. Отмечается, что в ходе обыска квартиры подозреваемого не было обнаружено никаких указаний на возможный мотив преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего. За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся. Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002826395.html
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в мире, мангейм, германия, маркус зедер
В мире, Мангейм, Германия, Маркус Зедер
Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме

Суд выдал ордер на арест 40-летнего немца, наехавшего на людей в Мангейме

© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerМесто наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд постановил арестовать мужчину, который совершил наезд на людей в немецком городе Мангейме, говорится в пресс-релизе, опубликованном прокуратурой Мангейма и управлением уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Автомобиль въехал в толпу в Мангейме 3 марта. По данным полиции, в результате наезда погибли двое, еще одиннадцать человек пострадали, пять из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, который, по сведениям правоохранителей, страдает от психического заболевания и не является экстремистом.
Автомобиль, наехавший на толпу в в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Информацию о наличии россиян среди пострадавших в Мангейме уточняют
3 марта, 18:24
"По запросу прокуратуры Мангейма окружной суд Мангейма выдал ордер на арест 40-летнего мужчины, который... в понедельник сбил на своей машине несколько человек в центре Мангейма, по двум случаям убийства, пяти случаям покушения на убийство, каждое из которых сопровождалось нанесением тяжких телесных повреждений, и по одиннадцати случаям нанесения телесных повреждений", - говорится в публикации.
По данным полиции, в результате наезда от полученных травм скончались 83-летняя женщина и 54-летний мужчина.
Отмечается, что в ходе обыска квартиры подозреваемого не было обнаружено никаких указаний на возможный мотив преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене погибли два человека
15 февраля, 21:28
За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся.
Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
13 февраля, 15:48
 
В миреМангеймГерманияМаркус Зедер
 
 
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