Суд выдал ордер на арест мужчины, наехавшего на людей в Мангейме
Суд выдал ордер на арест 40-летнего немца, наехавшего на людей в Мангейме
© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerМесто наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд постановил арестовать мужчину, который совершил наезд на людей в немецком городе Мангейме, говорится в пресс-релизе, опубликованном прокуратурой Мангейма и управлением уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Автомобиль въехал в толпу в Мангейме 3 марта. По данным полиции, в результате наезда погибли двое, еще одиннадцать человек пострадали, пять из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, который, по сведениям правоохранителей, страдает от психического заболевания и не является экстремистом.
"По запросу прокуратуры Мангейма окружной суд Мангейма выдал ордер на арест 40-летнего мужчины, который... в понедельник сбил на своей машине несколько человек в центре Мангейма, по двум случаям убийства, пяти случаям покушения на убийство, каждое из которых сопровождалось нанесением тяжких телесных повреждений, и по одиннадцати случаям нанесения телесных повреждений", - говорится в публикации.
По данным полиции, в результате наезда от полученных травм скончались 83-летняя женщина и 54-летний мужчина.
Отмечается, что в ходе обыска квартиры подозреваемого не было обнаружено никаких указаний на возможный мотив преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.
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