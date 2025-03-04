https://ria.ru/20250304/arbenina-2003015660.html
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной
Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:54:00+03:00
2025-03-04T16:54:00+03:00
2025-03-04T16:54:00+03:00
шоубиз
оренбург
диана арбенина
денис паслер
оренбургская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_2a523f81927cc3cb9641d93111bf8898.jpg
УФА, 4 мар – РИА Новости. Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в правительстве области. Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. В областном правительстве агентству пояснили, что регион с уважением относится к творчеству любых артистов в различных жанрах, как и к гражданской позиции жителей. "Кроме публикаций в СМИ обращения от граждан в правительство региона пока не поступали. Мы следим за ситуацией с общественной дискуссией по предстоящему концерту творческого коллектива Дианы Арбениной", - прокомментировали агентству региональные власти. Концерт артистки в Оренбурге запланирован на 30 марта.
https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html
https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8084103dded9c9dcbca7aeb3641a3bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, диана арбенина, денис паслер, оренбургская область, россия, общество
Шоубиз, Оренбург, Диана Арбенина, Денис Паслер, Оренбургская область, Россия, Общество
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной
Власти Оренбуржья не получали от жителей требований отменить концерт Арбениной