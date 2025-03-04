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Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
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Шоубиз
 
16:54 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/arbenina-2003015660.html
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной
Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:54:00+03:00
2025-03-04T16:54:00+03:00
шоубиз
оренбург
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денис паслер
оренбургская область
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общество
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в правительстве области. Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. В областном правительстве агентству пояснили, что регион с уважением относится к творчеству любых артистов в различных жанрах, как и к гражданской позиции жителей. "Кроме публикаций в СМИ обращения от граждан в правительство региона пока не поступали. Мы следим за ситуацией с общественной дискуссией по предстоящему концерту творческого коллектива Дианы Арбениной", - прокомментировали агентству региональные власти. Концерт артистки в Оренбурге запланирован на 30 марта.
https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html
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оренбург, диана арбенина, денис паслер, оренбургская область, россия, общество
Шоубиз, Оренбург, Диана Арбенина, Денис Паслер, Оренбургская область, Россия, Общество
Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной

Власти Оренбуржья не получали от жителей требований отменить концерт Арбениной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в правительстве области.
Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Вчера, 15:09
В областном правительстве агентству пояснили, что регион с уважением относится к творчеству любых артистов в различных жанрах, как и к гражданской позиции жителей.
"Кроме публикаций в СМИ обращения от граждан в правительство региона пока не поступали. Мы следим за ситуацией с общественной дискуссией по предстоящему концерту творческого коллектива Дианы Арбениной", - прокомментировали агентству региональные власти.
Концерт артистки в Оренбурге запланирован на 30 марта.
Арбенина сорвалась с балкона на концерте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге
27 ноября 2024, 22:59
 
ШоубизОренбургДиана АрбенинаДенис ПаслерОренбургская областьРоссияОбщество
 
 
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