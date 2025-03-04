https://ria.ru/20250304/arbenina-2003015660.html

Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной

Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025

Оренбургские власти не получали требований отменить концерт Арбениной

Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:54:00+03:00

2025-03-04T16:54:00+03:00

2025-03-04T16:54:00+03:00

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УФА, 4 мар – РИА Новости. Власти Оренбургской области не получали от граждан просьбы отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", прокомментировали РИА Новости в правительстве области. Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. В областном правительстве агентству пояснили, что регион с уважением относится к творчеству любых артистов в различных жанрах, как и к гражданской позиции жителей. "Кроме публикаций в СМИ обращения от граждан в правительство региона пока не поступали. Мы следим за ситуацией с общественной дискуссией по предстоящему концерту творческого коллектива Дианы Арбениной", - прокомментировали агентству региональные власти. Концерт артистки в Оренбурге запланирован на 30 марта.

https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html

https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html

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оренбург, диана арбенина, денис паслер, оренбургская область, россия, общество