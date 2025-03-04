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"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025
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14:48 04.03.2025 (обновлено: 15:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/arbenina-2002980616.html
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге
Общественная организация "Офицеры России" попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:48:00+03:00
2025-03-04T15:59:00+03:00
оренбург
россия
южно-сахалинск
диана арбенина
денис паслер
сергей липовой
ночные снайперы
офицеры россии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.&quot;В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы &quot;Ночные снайперы&quot; и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург&quot;, — говорится в сообщении, подписанном председателем организации, Героем России генерал-майором Сергеем Липовым."Офицеры России" пояснили, что певица негативно высказывалась о спецоперации. Отмечается, что им поступают по этому поводу сообщения от участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан.В прошлом году концерты Арбениной и ее музыкального коллектива уже отменяли в некоторых городах, включая Южно-Сахалинск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Тогда местные власти приняли такое решение из-за жалоб представителей общественности и участников СВО.
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оренбург, россия, южно-сахалинск, диана арбенина, денис паслер, сергей липовой, ночные снайперы, офицеры россии
Оренбург, Россия, Южно-Сахалинск, Диана Арбенина, Денис Паслер, Сергей Липовой, Ночные снайперы, Офицеры России
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

"Офицеры России" попросили главу Оренбургской области отменить концерт Арбениной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
«

"В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург", — говорится в сообщении, подписанном председателем организации, Героем России генерал-майором Сергеем Липовым.

"Офицеры России" пояснили, что певица негативно высказывалась о спецоперации. Отмечается, что им поступают по этому поводу сообщения от участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан.
В прошлом году концерты Арбениной и ее музыкального коллектива уже отменяли в некоторых городах, включая Южно-Сахалинск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Тогда местные власти приняли такое решение из-за жалоб представителей общественности и участников СВО.
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