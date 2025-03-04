https://ria.ru/20250304/arbenina-2002980616.html

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

Общественная организация "Офицеры России" попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:48:00+03:00

2025-03-04T14:48:00+03:00

2025-03-04T15:59:00+03:00

оренбург

россия

южно-сахалинск

диана арбенина

денис паслер

сергей липовой

ночные снайперы

офицеры россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002998729_0:134:2880:1754_1920x0_80_0_0_3bec70bbe932fd27f69cfbbb4bf4bcef.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", текст обращения есть в распоряжении РИА Новости."В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург", — говорится в сообщении, подписанном председателем организации, Героем России генерал-майором Сергеем Липовым."Офицеры России" пояснили, что певица негативно высказывалась о спецоперации. Отмечается, что им поступают по этому поводу сообщения от участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан.В прошлом году концерты Арбениной и ее музыкального коллектива уже отменяли в некоторых городах, включая Южно-Сахалинск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Тогда местные власти приняли такое решение из-за жалоб представителей общественности и участников СВО.

https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html

оренбург

россия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, россия, южно-сахалинск, диана арбенина, денис паслер, сергей липовой, ночные снайперы, офицеры россии