https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html

СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае

СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае - РИА Новости, 04.03.2025

СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае

Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:52:00+03:00

2025-03-04T16:52:00+03:00

2025-03-04T16:53:00+03:00

происшествия

завьяловский район

алтайский край

россия

николай онищенко

следственный комитет россии (ск рф)

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Региональное управление СК РФ сообщило о задержании подозреваемого, которым оказался сотрудник муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. Отмечается, что подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). "Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", - сообщили в ведомстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002986222.html

завьяловский район

алтайский край

россия

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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, николай онищенко, следственный комитет россии (ск рф), убийство главы района на алтае