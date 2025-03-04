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СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае - РИА Новости, 04.03.2025
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:52:00+03:00
2025-03-04T16:52:00+03:00
2025-03-04T16:53:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
россия
николай онищенко
следственный комитет россии (ск рф)
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Региональное управление СК РФ сообщило о задержании подозреваемого, которым оказался сотрудник муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. Отмечается, что подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). "Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", - сообщили в ведомстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, николай онищенко, следственный комитет россии (ск рф), убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Россия, Николай Онищенко, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство главы района на Алтае
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого