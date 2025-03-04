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СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае - РИА Новости, 04.03.2025
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16:52 04.03.2025 (обновлено: 16:53 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае - РИА Новости, 04.03.2025
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:52:00+03:00
2025-03-04T16:53:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
россия
николай онищенко
следственный комитет россии (ск рф)
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Региональное управление СК РФ сообщило о задержании подозреваемого, которым оказался сотрудник муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. Отмечается, что подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). "Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", - сообщили в ведомстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html
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завьяловский район
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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, николай онищенко, следственный комитет россии (ск рф), убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Россия, Николай Онищенко, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство главы района на Алтае
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае

Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеРабота СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Региональное управление СК РФ сообщило о задержании подозреваемого, которым оказался сотрудник муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. Отмечается, что подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Убийство главы района в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео
Вчера, 15:33
"Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", - сообщили в ведомстве.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
Николай Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко
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ПроисшествияЗавьяловский районАлтайский крайРоссияНиколай ОнищенкоСледственный комитет России (СК РФ)Убийство главы района на Алтае
 
 
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