https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html

В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае

В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае - РИА Новости, 04.03.2025

В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае

Подозреваемым в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края может быть один из его подчиненных, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:28:00+03:00

2025-03-04T12:28:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

россия

завьяловский район

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Подозреваемым в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края может быть один из его подчиненных, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Глава администрации Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан."В убийстве подозревается местный житель 1980 года рождения, который, предположительно, является одним из непрямых подчиненных главы администрации района", - сказал собеседник агентства.Основным мотивом убийства главы Завьяловского района Алтайского края рассматривается его профессиональная деятельность, сообщили в силовых структурах."Рассматриваются разные мотивы убийства, в том числе основной - профессиональная деятельность. Район-то туристический", - сказал собеседник агентства.Предположительно, подозреваемый - является одним из непрямых подчиненных убитого.Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела об убийстве главы Завьяловского района.

https://ria.ru/20250301/vlad-2002264859.html

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, завьяловский район, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае