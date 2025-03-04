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Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды - РИА Новости, 04.03.2025
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19:00 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/alsu-2002953610.html
Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды
Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды - РИА Новости, 04.03.2025
Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды
Брак Алсу и Абрамова рухнул, оставив после себя троих детей и миллиардные споры. Новый поворот в разводе: певица пошла в атаку — и это еще не конец. Что... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:00:00+03:00
2025-03-04T19:00:00+03:00
шоубиз
московский городской суд
александр добровинский
алсу (алсу абрамова)
анастасия решетова
дубай
россия
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Брак Алсу и Абрамова рухнул, оставив после себя троих детей и миллиардные споры. Новый поворот в разводе: певица пошла в атаку — и это еще не конец. Что творится за кулисами их драмы?Свадьба и семьяАлсу и Ян Абрамов познакомились в 2005 году через общую знакомую. Бизнесмен, сын банкира Рафаэля Абрамова, был давним поклонником певицы. На втором свидании Ян сыграл на рояле несколько песен Алсу, что очень впечатлило певицу. Роман закрутился быстро, и 18 марта 2006 года пара поженилась в ГЦКЗ "Россия".Свадьба гремела: более 500 гостей, охрана с автоматами, свидетельство вручал сам Юрий Лужков, тогда мэр Москвы. Вскоре родились дети: Сафина — 7 сентября 2006-го, Микелла — 28 апреля 2008-го, Рафаэль — 10 августа 2016-го. Семья казалась идеальной — Алсу называла Яна "человеком мечты" в 2010-м, а он строил для нее дома и дарил бриллианты.Домохозяйка или звезда?Замужество изменило ритм жизни Алсу. После рождения Сафины она ушла со сцены, сосредоточившись на семье. "Ян хотел, чтобы я была рядом с детьми", — признавалась она в 2014-м.Певица редко выпускала альбомы, но проекты были: в 2012-м вышел сборник колыбельных "Фея добрых снов", в 2019-м — дуэт с дочкой Микеллой "Любовь-проказница". Муж поддерживал ее творчество финансово, но не публично — знакомые пары шептались, что Абрамов требовал полного подчинения.Алсу занималась детьми, домом на Рублевке и благотворительностью — помогала сиротам через фонд "Линия жизни". К сцене она вернулась лишь в 2020-х, когда дети подросли. В 2023-м Алсу планировала тур по России, но отменила его — позже фанаты связали это с кризисом в браке.Трещина в идеальном бракеПервый звонок прозвенел в 2023 году. Алсу перестала выкладывать фото с мужем в социальных сетях, а на пальце пропало кольцо.Летом в Telegram-каналах начала распространяться информация об изменах Абрамова — его видели с Анастасией Решетовой, экс-возлюбленной Тимати, на яхте в Дубае. Алсу намекнула на "девушку с низкой социальной ответственностью" в посте, добавив под заметкой про Решетову: "Врет 😉". Решетова опровергла связь с Абрамовым, но их фото в одной компании в Монако утекло в сеть.К ноябрю слухи о разладе стали громче — пара уже полгода жила порознь, Ян наезжал домой лишь к детям.Развод без примиренияАлсу подала на развод 24 мая 2024 года в мировой суд Пресненского района Москвы. Первое заседание прошло 6 июня, но Ян через адвоката Александра Добровинского запросил два месяца на примирение. "Он хочет сохранить семью", — комментировал Добровинский.Алсу стояла на своем: "Решение окончательное". 27 августа 2024-го суд расторг брак — 18 лет вместе закончились."Некое обстоятельство"Официальная причина развода Алсу и Яна Абрамова не была публично объявлена. Однако СМИ и окружение пары не исключают, что причиной могли стать измены Яна Абрамова, в частности, слухи о романе с Анастасией Решетовой.Адвокат Абрамова Александр Добровинский упоминал о неком "обстоятельстве", которое сделало продолжение брака невозможным, но не раскрыл подробностей. Алсу молчала, лишь в июле 2024 года в интервью заметила: "Дети знают, и я в порядке". Развод стал точкой в долгой истории терпения.Дети: кто с кемТрое детей — Сафина (18), Микелла (16) и Рафаэль (8) — остались с Алсу. Ян не стал возражать, заявив в июле 2024 года через адвоката: "Я не буду препятствовать". Сафина в 2024 году поступила в вуз в Москве и пока держится подальше от публичной жизни. Микелла строит карьеру певицы, а Рафаэль ходит в элитную школу.Развод ударил по всем: "Дети переживают, но поддерживают меня", — отмечала Алсу в июле. Ян видится с ними регулярно и оплачивает их жизнь "по-королевски", как обещал адвокат. В декабре 2024 года Микелла опубликовала трогательное видео, поздравив отца с днем рождения: "Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!", — подписала видео девушка.Последняя претензия: дележ имуществаРазвод плавно перетек в войну за имущество, оцениваемое в 10 миллиардов рублей. В список того, что Алсу хочет разделить с Абрамовым, входят все квартиры супругов, загородные дома, автомобили, парковочные места, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета и многое другое.К февралю 2025-го Алсу подала новые иски: закрыть Абрамову выезд из России и арестовать недвижимость, записанную на третьих лиц. Запрос Мосгорсуд отклонил 17 февраля — доказательств не хватило.Второй запрос прошел: дом 652 кв.м, участок 4 га и квартиры от 5 до 505 квадратов включили в спорное имущество. "Это совместно нажитое", — решение суда.Ян предлагал 2,5 миллиарда еще до развода, но Алсу хотела больше — теперь дележ будет тянуться месяцами. Добровинский 24 февраля 2025-го заявил: "Он (Ян Абрамов) сопротивлялся жестким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. И мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны". Заседание пройдет в марте.
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московский городской суд, александр добровинский, алсу (алсу абрамова), анастасия решетова, дубай, россия, москва
Шоубиз, Московский городской суд, Александр Добровинский, Алсу (Алсу Абрамова), Анастасия Решетова, Дубай, Россия, Москва

Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу с супругом Яном Абрамовым
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Брак Алсу и Абрамова рухнул, оставив после себя троих детей и миллиардные споры. Новый поворот в разводе: певица пошла в атаку — и это еще не конец. Что творится за кулисами их драмы?

Свадьба и семья

Алсу и Ян Абрамов познакомились в 2005 году через общую знакомую. Бизнесмен, сын банкира Рафаэля Абрамова, был давним поклонником певицы. На втором свидании Ян сыграл на рояле несколько песен Алсу, что очень впечатлило певицу. Роман закрутился быстро, и 18 марта 2006 года пара поженилась в ГЦКЗ "Россия".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу с супругом Яном Абрамовым в "Известия Холл" перед началом церемонии вручения премии "Самые стильные в России по версии журнала HELLO!"
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым в Известия Холл перед началом церемонии вручения премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO! - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым в "Известия Холл" перед началом церемонии вручения премии "Самые стильные в России по версии журнала HELLO!"
Свадьба гремела: более 500 гостей, охрана с автоматами, свидетельство вручал сам Юрий Лужков, тогда мэр Москвы. Вскоре родились дети: Сафина — 7 сентября 2006-го, Микелла — 28 апреля 2008-го, Рафаэль — 10 августа 2016-го. Семья казалась идеальной — Алсу называла Яна "человеком мечты" в 2010-м, а он строил для нее дома и дарил бриллианты.

Домохозяйка или звезда?

Замужество изменило ритм жизни Алсу. После рождения Сафины она ушла со сцены, сосредоточившись на семье. "Ян хотел, чтобы я была рядом с детьми", — признавалась она в 2014-м.
Певица редко выпускала альбомы, но проекты были: в 2012-м вышел сборник колыбельных "Фея добрых снов", в 2019-м — дуэт с дочкой Микеллой "Любовь-проказница". Муж поддерживал ее творчество финансово, но не публично — знакомые пары шептались, что Абрамов требовал полного подчинения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Певица Алсу на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алсу на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Алсу занималась детьми, домом на Рублевке и благотворительностью — помогала сиротам через фонд "Линия жизни". К сцене она вернулась лишь в 2020-х, когда дети подросли. В 2023-м Алсу планировала тур по России, но отменила его — позже фанаты связали это с кризисом в браке.

Трещина в идеальном браке

Первый звонок прозвенел в 2023 году. Алсу перестала выкладывать фото с мужем в социальных сетях, а на пальце пропало кольцо.
Летом в Telegram-каналах начала распространяться информация об изменах Абрамова — его видели с Анастасией Решетовой, экс-возлюбленной Тимати, на яхте в Дубае. Алсу намекнула на "девушку с низкой социальной ответственностью" в посте, добавив под заметкой про Решетову: "Врет 😉". Решетова опровергла связь с Абрамовым, но их фото в одной компании в Монако утекло в сеть.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Анастасия Решетова на премьере фильма "Оставь это ветру" режиссера Энгина Эрдена в кинотеатре "Октябрь" в Москве
Модель Анастасия Решетова на премьере фильма Оставь это ветру режиссера Энгина Эрдена в кинотеатре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Анастасия Решетова на премьере фильма "Оставь это ветру" режиссера Энгина Эрдена в кинотеатре "Октябрь" в Москве
К ноябрю слухи о разладе стали громче — пара уже полгода жила порознь, Ян наезжал домой лишь к детям.

Развод без примирения

Алсу подала на развод 24 мая 2024 года в мировой суд Пресненского района Москвы. Первое заседание прошло 6 июня, но Ян через адвоката Александра Добровинского запросил два месяца на примирение. "Он хочет сохранить семью", — комментировал Добровинский.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Алсу стояла на своем: "Решение окончательное". 27 августа 2024-го суд расторг брак — 18 лет вместе закончились.

"Некое обстоятельство"

Официальная причина развода Алсу и Яна Абрамова не была публично объявлена. Однако СМИ и окружение пары не исключают, что причиной могли стать измены Яна Абрамова, в частности, слухи о романе с Анастасией Решетовой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу с супругом Яном Абрамовым и директор компании Show-room "Ли-Лу" Оксана Бондаренко в московской галерее "Триумф"
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым и директор компании Show-room Ли-Лу Оксана Бондаренко в московской галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым и директор компании Show-room "Ли-Лу" Оксана Бондаренко в московской галерее "Триумф"
Адвокат Абрамова Александр Добровинский упоминал о неком "обстоятельстве", которое сделало продолжение брака невозможным, но не раскрыл подробностей. Алсу молчала, лишь в июле 2024 года в интервью заметила: "Дети знают, и я в порядке". Развод стал точкой в долгой истории терпения.

Дети: кто с кем

Трое детей — Сафина (18), Микелла (16) и Рафаэль (8) — остались с Алсу. Ян не стал возражать, заявив в июле 2024 года через адвоката: "Я не буду препятствовать". Сафина в 2024 году поступила в вуз в Москве и пока держится подальше от публичной жизни. Микелла строит карьеру певицы, а Рафаэль ходит в элитную школу.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Алсу выступает в Сочи
Певица Алсу выступает в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Алсу выступает в Сочи
Развод ударил по всем: "Дети переживают, но поддерживают меня", — отмечала Алсу в июле. Ян видится с ними регулярно и оплачивает их жизнь "по-королевски", как обещал адвокат. В декабре 2024 года Микелла опубликовала трогательное видео, поздравив отца с днем рождения: "Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!", — подписала видео девушка.

Последняя претензия: дележ имущества

Развод плавно перетек в войну за имущество, оцениваемое в 10 миллиардов рублей. В список того, что Алсу хочет разделить с Абрамовым, входят все квартиры супругов, загородные дома, автомобили, парковочные места, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета и многое другое.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица Алсу
Певица Алсу - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Певица Алсу
К февралю 2025-го Алсу подала новые иски: закрыть Абрамову выезд из России и арестовать недвижимость, записанную на третьих лиц. Запрос Мосгорсуд отклонил 17 февраля — доказательств не хватило.
Второй запрос прошел: дом 652 кв.м, участок 4 га и квартиры от 5 до 505 квадратов включили в спорное имущество. "Это совместно нажитое", — решение суда.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды
Ян предлагал 2,5 миллиарда еще до развода, но Алсу хотела больше — теперь дележ будет тянуться месяцами. Добровинский 24 февраля 2025-го заявил: "Он (Ян Абрамов) сопротивлялся жестким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. И мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны". Заседание пройдет в марте.
 
ШоубизМосковский городской судАлександр ДобровинскийАлсу (Алсу Абрамова)Анастасия РешетоваДубайРоссияМосква
 
 
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