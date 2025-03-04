https://ria.ru/20250304/agent-2002900285.html

В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 04.03.2025

В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:47:00+03:00

2025-03-04T09:47:00+03:00

2025-03-04T13:41:00+03:00

россия

воронеж

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

whatsapp inc.

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002906446_56:0:2490:1369_1920x0_80_0_0_d60b6e6eb03cb12c21cc3fb2bebdfb4e.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения", — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, контакт с СБУ задержанный установил еще в прошлом году и передал по WhatsApp сведения о военном объекте, которые могли использоваться против российских вооруженных сил. Действовал он "из корыстной заинтересованности", отметили в ведомстве. Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело. Задержанного отправили под стражу.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., происшествия