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В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 04.03.2025
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09:47 04.03.2025 (обновлено: 13:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/agent-2002900285.html
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 04.03.2025
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку
В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:47:00+03:00
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россия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. &quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России &quot;Государственная измена&quot;, задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения&quot;, — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, контакт с СБУ задержанный установил еще в прошлом году и передал по WhatsApp сведения о военном объекте, которые могли использоваться против российских вооруженных сил. Действовал он "из корыстной заинтересованности", отметили в ведомстве. Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело. Задержанного отправили под стражу.Расследование продолжается.
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россия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., происшествия
Россия, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc., Происшествия
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

В Воронеже задержали россиянина, передававшего Украине данные о военном объекте

© ЦОС ФСБ РоссииВ Воронеже задержали россиянина, передававшего Украине данные о военном объекте
В Воронеже задержали россиянина, передававшего Украине данные о военном объекте - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© ЦОС ФСБ России
В Воронеже задержали россиянина, передававшего Украине данные о военном объекте
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения", — говорится в релизе.

Как пояснили в ЦОС, контакт с СБУ задержанный установил еще в прошлом году и передал по WhatsApp сведения о военном объекте, которые могли использоваться против российских вооруженных сил. Действовал он "из корыстной заинтересованности", отметили в ведомстве.
Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело. Задержанного отправили под стражу.
Расследование продолжается.
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РоссияВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)WhatsApp Inc.Происшествия
 
 
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