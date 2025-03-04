https://ria.ru/20250304/agent-2002900285.html
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 04.03.2025
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку
В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:47:00+03:00
2025-03-04T09:47:00+03:00
2025-03-04T13:41:00+03:00
россия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
whatsapp inc.
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002906446_56:0:2490:1369_1920x0_80_0_0_d60b6e6eb03cb12c21cc3fb2bebdfb4e.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Воронеже задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о режимном военном объекте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения", — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, контакт с СБУ задержанный установил еще в прошлом году и передал по WhatsApp сведения о военном объекте, которые могли использоваться против российских вооруженных сил. Действовал он "из корыстной заинтересованности", отметили в ведомстве. Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело. Задержанного отправили под стражу.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
россия
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002906446_360:0:2185:1369_1920x0_80_0_0_0726da1beb0a856afdedfd3b3295b955.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., происшествия
Россия, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc., Происшествия
В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку
В Воронеже задержали россиянина, передававшего Украине данные о военном объекте