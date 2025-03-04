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Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС - РИА Новости, 04.03.2025
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20:12 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/aes-2003062990.html
Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС
Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС
Решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:12:00+03:00
2025-03-04T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешёвой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-мьянманских переговоров.
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экономика, мьянма, россия, владимир путин, энергетика, атомная энергетика, в мире
Экономика, Мьянма, Россия, Владимир Путин, Энергетика, Атомная энергетика, В мире
Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС

Путин: строительство АЭС в Мьянме обеспечит страну безопасной энергией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешёвой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-мьянманских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия надежно обеспечивает Мьянму энергоресурсами, заявил Путин
Вчера, 20:02
 
ЭкономикаМьянмаРоссияВладимир ПутинЭнергетикаАтомная энергетикаВ мире
 
 
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