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Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС

Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС

Решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:12:00+03:00

2025-03-04T20:12:00+03:00

2025-03-04T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешёвой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-мьянманских переговоров.

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экономика, мьянма, россия, владимир путин, энергетика, атомная энергетика, в мире