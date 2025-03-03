Датские журналисты незаконно побывали в Курской области
Посольство РФ: журналисты датской DR 23 незаконно побывали в Курской области
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© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Дании в Telegram-канале указало на очередное незаконное пересечение границы России датскими журналистами в Курской области.
"Датская государственная телерадиокомпания DR 23 февраля в программе "21 Воскресенье" выпустила в эфир репортаж корреспондента М. Кимер и телеоператора Л. Свенссона с рассказом об их поездке в район города Суджа в Курской области, который временно оккупирован украинскими вооруженными силами. Эту поездку они осуществили при помощи киевского режима, обеспечившего им транспорт, военное сопровождение, посещение месторасположений подразделений ВСУ", - говорится в комментарии дипмиссии.
Посольство напомнило, что это не первое нелегальное посещение датских репортеров Курской области. В октябре 2024 года там были замечены представители телекомпании TV 2, указали в российской дипмиссии.
"Датские журналисты незаконно пересекли государственную границу России и совершили преступление, ответственность за которое предполагает уголовное наказание. Такое наглое пренебрежение российскими законами стало возможным только в условиях русофобских настроений, царящих в Дании и заполняющих целиком местное информационное пространство", - подчеркнули дипломаты.
Посольство потребовало от датских властей призвать журналистов и руководство телерадиокомпании DR, а также других местных СМИ к уважению законов России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.