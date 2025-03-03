https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002856312.html

Зеленский высказался после критики со стороны Трампа

Зеленский высказался после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский высказался после критики со стороны Трампа

Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением",... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением", написал, что мир нужен "как можно скорее", а Киев работает над этим вместе со Штатами и надеется на их поддержку. Ранее в понедельник Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться. "Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", - говорится в сообщении на странице Зеленского в соцсети Х. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп