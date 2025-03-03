Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002856312.html
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа
Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением",... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:13:00+03:00
2025-03-03T22:13:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением", написал, что мир нужен "как можно скорее", а Киев работает над этим вместе со Штатами и надеется на их поддержку. Ранее в понедельник Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться. "Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", - говорится в сообщении на странице Зеленского в соцсети Х. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа

Зеленский после слов Трампа о его худшем заявлении заявил, что работает с США

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением", написал, что мир нужен "как можно скорее", а Киев работает над этим вместе со Штатами и надеется на их поддержку.
Ранее в понедельник Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Вчера, 21:43
"Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", - говорится в сообщении на странице Зеленского в соцсети Х.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
Вчера, 17:49
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала