Зеленский высказался после критики со стороны Трампа
Зеленский после слов Трампа о его худшем заявлении заявил, что работает с США
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя час после того, как президент США Дональд Трамп назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине "худшим заявлением", написал, что мир нужен "как можно скорее", а Киев работает над этим вместе со Штатами и надеется на их поддержку.
Ранее в понедельник Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться.
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"Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", - говорится в сообщении на странице Зеленского в соцсети Х.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.