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Маск сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 03.03.2025 (обновлено: 22:37 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Владимир Зеленский жаждет вечной войны, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:43:00+03:00
2025-03-03T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
дональд трамп
илон маск
сша
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский жаждет вечной войны, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х."Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло", — написал он.Так он отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот назвал слова главы киевского режима о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться.Хозяин Белого дома сослался на статью, в которой приводятся слова главы киевского режима о том, что до сделки о заключении мира с Россией еще очень-очень далека. Зеленский при этом ожидает, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, несмотря на обострение его отношений с администрацией Трампа.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html
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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, илон маск, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, США
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском

Маск заявил, что Зеленский хочет вечной войны

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский жаждет вечной войны, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х.
"Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
Вчера, 17:49
Так он отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот назвал слова главы киевского режима о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться.
Хозяин Белого дома сослался на статью, в которой приводятся слова главы киевского режима о том, что до сделки о заключении мира с Россией еще очень-очень далека. Зеленский при этом ожидает, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, несмотря на обострение его отношений с администрацией Трампа.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом
Вчера, 16:29
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампИлон МаскСША
 
 
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