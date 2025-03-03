https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

Маск сделал пугающее заявление о Зеленском

Маск сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.03.2025

Маск сделал пугающее заявление о Зеленском

Владимир Зеленский жаждет вечной войны, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:43:00+03:00

2025-03-03T21:43:00+03:00

2025-03-03T22:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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илон маск

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский жаждет вечной войны, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х."Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло", — написал он.Так он отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот назвал слова главы киевского режима о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться.Хозяин Белого дома сослался на статью, в которой приводятся слова главы киевского режима о том, что до сделки о заключении мира с Россией еще очень-очень далека. Зеленский при этом ожидает, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, несмотря на обострение его отношений с администрацией Трампа.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, илон маск, сша