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Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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21:17 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002851347.html
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме
Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указала на раскол в лагере стран Запада, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:17:00+03:00
2025-03-03T21:17:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
франсуа байру
франция
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указала на раскол в лагере стран Запада, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. "То, что материализовалось на наших глазах в пятницу, - это то, что разбилось что-то необыкновенно ценное, в чем мы не отдавали себе отчета, но что служило рамками нашего взгляда на мир: идея единства и идентичности Запада", - сказал Байру, выступая перед парламентом по теме ситуации на Украине. Трансляция ведётся на официальном сайте госоргана. По мнению премьера, жертвами этой перепалки также стали безопасность Украины и "определенная идея альянса" между Европой и США. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, франсуа байру, франция
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франсуа Байру, Франция
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме

Байру: перепалка Трампа и Зеленского говорит о расколе западного лагеря

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне . Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указала на раскол в лагере стран Запада, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"То, что материализовалось на наших глазах в пятницу, - это то, что разбилось что-то необыкновенно ценное, в чем мы не отдавали себе отчета, но что служило рамками нашего взгляда на мир: идея единства и идентичности Запада", - сказал Байру, выступая перед парламентом по теме ситуации на Украине. Трансляция ведётся на официальном сайте госоргана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News
Вчера, 19:11
По мнению премьера, жертвами этой перепалки также стали безопасность Украины и "определенная идея альянса" между Европой и США.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
Вчера, 17:49
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампФрансуа БайруФранция
 
 
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