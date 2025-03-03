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Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме
Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указала на раскол в лагере стран Запада, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:17:00+03:00
2025-03-03T21:17:00+03:00
2025-03-03T21:17:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указала на раскол в лагере стран Запада, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. "То, что материализовалось на наших глазах в пятницу, - это то, что разбилось что-то необыкновенно ценное, в чем мы не отдавали себе отчета, но что служило рамками нашего взгляда на мир: идея единства и идентичности Запада", - сказал Байру, выступая перед парламентом по теме ситуации на Украине. Трансляция ведётся на официальном сайте госоргана. По мнению премьера, жертвами этой перепалки также стали безопасность Украины и "определенная идея альянса" между Европой и США. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, франсуа байру, франция
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франсуа Байру, Франция
Французский премьер заявил о расколе Запада после перепалки в Белом доме
Байру: перепалка Трампа и Зеленского говорит о расколе западного лагеря