Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев счел, что офис Трампа уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским
© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, считает депутат Госдумы первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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"Трамп все-таки политик с большим опытом, и разговаривать в украинском стиле не будет даже с оппонентами. Для него изменение позиции Зеленского означает, что тот перестанет мнить себя мессией и, наконец, поверит в объективную реальность, где ему уготовано только место клоуна, развлекающего окружающих. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским, и в следующие редакции соглашения с Украиной требуют непременно внести пункт, в котором будет указана его отставка", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что у Зеленского и так на данный момент проблемы с легитимностью.
"Выборы проводить он категорически отказывается, почему-то прикрываясь тем, что, украинский народ, якобы, этого не хочет. А собственное кресло, окончательно рехнувшись, предлагает обменять на членство Украины в НАТО - как с таким неадекватом вообще что-то можно подписывать", - подчеркнул парламентарий.
Как отметил Журавлев, Трамп, вероятно, планирует в ближайшее время выступить перед парламентом, и в этой речи, по мнению депутата, окончательно определится, как себя вести по отношению к Зеленскому и Украине.
"Логичным шагом было бы после ссоры в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, не давать ей ни денег, ни оружия, но Трамп в таком случае рискует получить еще и противостояние с Европой, которая пока полна решимости по-прежнему финансировать киевский режим. Уверен, что в Вашингтоне прорабатывают разные варианты, и Трампу предстоит выбрать, какому из них следовать", - заключил он.
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