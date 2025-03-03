https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002845857.html

Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме

Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.03.2025

Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме

Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T20:40:00+03:00

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2025-03-03T20:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, считает депутат Госдумы первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. "Трамп все-таки политик с большим опытом, и разговаривать в украинском стиле не будет даже с оппонентами. Для него изменение позиции Зеленского означает, что тот перестанет мнить себя мессией и, наконец, поверит в объективную реальность, где ему уготовано только место клоуна, развлекающего окружающих. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским, и в следующие редакции соглашения с Украиной требуют непременно внести пункт, в котором будет указана его отставка", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что у Зеленского и так на данный момент проблемы с легитимностью. "Выборы проводить он категорически отказывается, почему-то прикрываясь тем, что, украинский народ, якобы, этого не хочет. А собственное кресло, окончательно рехнувшись, предлагает обменять на членство Украины в НАТО - как с таким неадекватом вообще что-то можно подписывать", - подчеркнул парламентарий. Как отметил Журавлев, Трамп, вероятно, планирует в ближайшее время выступить перед парламентом, и в этой речи, по мнению депутата, окончательно определится, как себя вести по отношению к Зеленскому и Украине. "Логичным шагом было бы после ссоры в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, не давать ей ни денег, ни оружия, но Трамп в таком случае рискует получить еще и противостояние с Европой, которая пока полна решимости по-прежнему финансировать киевский режим. Уверен, что в Вашингтоне прорабатывают разные варианты, и Трампу предстоит выбрать, какому из них следовать", - заключил он.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html

https://ria.ru/20250303/sauna-2002840215.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, алексей журавлев , госдума рф, сша