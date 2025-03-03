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Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.03.2025
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20:40 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002845857.html
Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме
Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.03.2025
Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме
Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:40:00+03:00
2025-03-03T20:40:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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алексей журавлев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, считает депутат Госдумы первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. "Трамп все-таки политик с большим опытом, и разговаривать в украинском стиле не будет даже с оппонентами. Для него изменение позиции Зеленского означает, что тот перестанет мнить себя мессией и, наконец, поверит в объективную реальность, где ему уготовано только место клоуна, развлекающего окружающих. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским, и в следующие редакции соглашения с Украиной требуют непременно внести пункт, в котором будет указана его отставка", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что у Зеленского и так на данный момент проблемы с легитимностью. "Выборы проводить он категорически отказывается, почему-то прикрываясь тем, что, украинский народ, якобы, этого не хочет. А собственное кресло, окончательно рехнувшись, предлагает обменять на членство Украины в НАТО - как с таким неадекватом вообще что-то можно подписывать", - подчеркнул парламентарий. Как отметил Журавлев, Трамп, вероятно, планирует в ближайшее время выступить перед парламентом, и в этой речи, по мнению депутата, окончательно определится, как себя вести по отношению к Зеленскому и Украине. "Логичным шагом было бы после ссоры в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, не давать ей ни денег, ни оружия, но Трамп в таком случае рискует получить еще и противостояние с Европой, которая пока полна решимости по-прежнему финансировать киевский режим. Уверен, что в Вашингтоне прорабатывают разные варианты, и Трампу предстоит выбрать, какому из них следовать", - заключил он.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, алексей журавлев , госдума рф, сша
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Алексей Журавлев , Госдума РФ, США
Власти США вряд ли захотят снова иметь дело с Зеленским, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев счел, что офис Трампа уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Владимиром Зеленским, логичным шагом было бы после "ссоры" в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, считает депутат Госдумы первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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"Трамп все-таки политик с большим опытом, и разговаривать в украинском стиле не будет даже с оппонентами. Для него изменение позиции Зеленского означает, что тот перестанет мнить себя мессией и, наконец, поверит в объективную реальность, где ему уготовано только место клоуна, развлекающего окружающих. Администрация США на деле уже вряд ли будет иметь дело с Зеленским, и в следующие редакции соглашения с Украиной требуют непременно внести пункт, в котором будет указана его отставка", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что у Зеленского и так на данный момент проблемы с легитимностью.
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"Выборы проводить он категорически отказывается, почему-то прикрываясь тем, что, украинский народ, якобы, этого не хочет. А собственное кресло, окончательно рехнувшись, предлагает обменять на членство Украины в НАТО - как с таким неадекватом вообще что-то можно подписывать", - подчеркнул парламентарий.
Как отметил Журавлев, Трамп, вероятно, планирует в ближайшее время выступить перед парламентом, и в этой речи, по мнению депутата, окончательно определится, как себя вести по отношению к Зеленскому и Украине.
"Логичным шагом было бы после ссоры в Белом доме полностью прекратить поддержку Украины, не давать ей ни денег, ни оружия, но Трамп в таком случае рискует получить еще и противостояние с Европой, которая пока полна решимости по-прежнему финансировать киевский режим. Уверен, что в Вашингтоне прорабатывают разные варианты, и Трампу предстоит выбрать, какому из них следовать", - заключил он.
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В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОАлексей ЖуравлевГосдума РФСША
 
 
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