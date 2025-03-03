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Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News - РИА Новости, 03.03.2025
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19:11 03.03.2025 (обновлено: 19:53 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News - РИА Новости, 03.03.2025
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News
США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:11:00+03:00
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в мире
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете", - передает телеканал.При этом сам Зеленский, находясь в Европе, ранее отказался признавать свою вину за недавнюю перепалку в Белом доме и заявил, что все еще рассчитывает на подписание соглашения с США.По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html
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в мире, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News

Fox News: США ожидают извинений Зеленского на камеру перед заключением сделки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете", - передает телеканал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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При этом сам Зеленский, находясь в Европе, ранее отказался признавать свою вину за недавнюю перепалку в Белом доме и заявил, что все еще рассчитывает на подписание соглашения с США.
По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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