https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002830086.html

Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times

Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times - РИА Новости, 03.03.2025

Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times

Великобритания оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот сделал всё возможное для восстановления отношений с США после перепалки с американским... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:45:00+03:00

2025-03-03T18:45:00+03:00

2025-03-03T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот сделал всё возможное для восстановления отношений с США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает газета Times со ссылкой на правительственный источник. "Британия оказывает давление на Зеленского, чтобы он сделал всё, что в его силах, для восстановления отношений с США", - говорится в материале. В Лондоне считают, что Зеленскому нужно принять правила игры и показать Трампу уважение. При этом газета отмечает, что пока непонятно, последует ли Зеленский совету Британии. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002774497.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002818774.html

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в мире, сша, великобритания, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер