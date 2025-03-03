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Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times - РИА Новости, 03.03.2025
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18:45 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002830086.html
Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times
Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times - РИА Новости, 03.03.2025
Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times
Великобритания оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот сделал всё возможное для восстановления отношений с США после перепалки с американским... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:45:00+03:00
2025-03-03T18:45:00+03:00
в мире
сша
великобритания
лондон
владимир зеленский
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кир стармер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот сделал всё возможное для восстановления отношений с США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает газета Times со ссылкой на правительственный источник. "Британия оказывает давление на Зеленского, чтобы он сделал всё, что в его силах, для восстановления отношений с США", - говорится в материале. В Лондоне считают, что Зеленскому нужно принять правила игры и показать Трампу уважение. При этом газета отмечает, что пока непонятно, последует ли Зеленский совету Британии. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002774497.html
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в мире, сша, великобритания, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
Британия требует от Зеленского наладить отношения с США, пишет Times

Times: Британия оказывает давление на Зеленского после перепалки с Трампом

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот сделал всё возможное для восстановления отношений с США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает газета Times со ссылкой на правительственный источник.
"Британия оказывает давление на Зеленского, чтобы он сделал всё, что в его силах, для восстановления отношений с США", - говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Еще в 2005-м все было ясно: сбывается страшное предсказание о Зеленском
Вчера, 18:12
В Лондоне считают, что Зеленскому нужно принять правила игры и показать Трампу уважение. При этом газета отмечает, что пока непонятно, последует ли Зеленский совету Британии.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 17:41
 
В миреСШАВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир Стармер
 
 
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