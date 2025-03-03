https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html

США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам - РИА Новости, 03.03.2025

США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:20:00+03:00

2025-03-03T17:20:00+03:00

2025-03-03T17:34:00+03:00

сша

владимир зеленский

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц."Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба," – сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен продолжать бесконечную поддержку Киева без четкого плана выхода из конфликта."Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру", – отметил Уолтц.

https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, владимир зеленский, дональд трамп, в мире