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США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам - РИА Новости, 03.03.2025
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17:20 03.03.2025 (обновлено: 17:34 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html
США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам
США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам - РИА Новости, 03.03.2025
США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам
Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою РИА Новости, 03.03.2025
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сша
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц."Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба," – сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен продолжать бесконечную поддержку Киева без четкого плана выхода из конфликта."Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру", – отметил Уолтц.
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сша, владимир зеленский, дональд трамп, в мире
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире
США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

Белый дом: переговоры по ресурсам возобновятся, если Зеленский изменит позицию

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но только в случае, если последний пересмотрит свою позицию, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
"Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба," – сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.
Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен продолжать бесконечную поддержку Киева без четкого плана выхода из конфликта.
"Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру", – отметил Уолтц.
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