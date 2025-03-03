https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002810686.html

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме

Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:18:00+03:00

2025-03-03T17:18:00+03:00

2025-03-03T17:51:00+03:00

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц."Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", - отметил Уолтц.

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп