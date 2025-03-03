https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002810686.html
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:18:00+03:00
2025-03-03T17:18:00+03:00
2025-03-03T17:51:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_41bd9804639fd6f263140800b06acfb6.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц."Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", - отметил Уолтц.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002818774.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_150:0:1298:861_1920x0_80_0_0_40393dd60f5ffa85632cdad3cb7a421a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Уолтц: Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, пытаясь пересмотреть сделку