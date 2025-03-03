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Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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17:18 03.03.2025 (обновлено: 17:51 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002810686.html
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:18:00+03:00
2025-03-03T17:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц."Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", - отметил Уолтц.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме

Уолтц: Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, пытаясь пересмотреть сделку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
"Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", - отметил Уолтц.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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