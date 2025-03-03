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В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 03.03.2025 (обновлено: 17:28 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002807584.html
В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам
В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам - РИА Новости, 03.03.2025
В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам
США понимают, что Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время "не на его стороне", заявил в понедельник советник... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:12:00+03:00
2025-03-03T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
майк уолтц
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США понимают, что Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время "не на его стороне", заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц."И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чём проблема: время не на его стороне", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html
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в мире, сша, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Украина
В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам

Уолтц: Зеленский пока не готов к переговорам, но время не на его стороне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США понимают, что Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время "не на его стороне", заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
"И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чём проблема: время не на его стороне", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
США назвали условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам
Вчера, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийМайк УолтцДональд ТрампУкраина
 
 
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