https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002807584.html

В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам

В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам - РИА Новости, 03.03.2025

В Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам

США понимают, что Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время "не на его стороне", заявил в понедельник советник... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:12:00+03:00

2025-03-03T17:12:00+03:00

2025-03-03T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

майк уолтц

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США понимают, что Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время "не на его стороне", заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц."И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чём проблема: время не на его стороне", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html

сша

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в мире, сша, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп, украина