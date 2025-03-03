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В ЕК рассказали о требованиях к дресс-коду на саммите с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025
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16:32 03.03.2025 (обновлено: 18:08 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002795432.html
В ЕК рассказали о требованиях к дресс-коду на саммите с Зеленским
В ЕК рассказали о требованиях к дресс-коду на саммите с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025
В ЕК рассказали о требованиях к дресс-коду на саммите с Зеленским
Евросоюз не настаивает на определенном дресс-коде на саммите с участием Владимира Зеленского, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:32:00+03:00
2025-03-03T18:08:00+03:00
в мире
брюссель
украина
владимир зеленский
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Евросоюз не настаивает на определенном дресс-коде на саммите с участием Владимира Зеленского, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов", — сказала она. Вопрос об одежде возник во время визита главы киевского режима в Белый дом, куда тот явился в традиционной для него черной кофте и таких же брюках. Зеленский ответил, что наденет костюм, когда закончится конфликт. На это журналист заметил, что некоторые американцы недовольны тем, что глава киевского режима не уважает официальный стиль. Далее встреча превратилась в перепалку между Зеленским, лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего Трамп фактические выгнал главу киевского режима из Белого дома. По информации портала Axios, одним из раздражающих факторов для американского лидера стало то, что Зеленский не надел костюм.Внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Киеву на фоне деградации его отношений с Вашингтоном пройдет в Брюсселе 6 марта.
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
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в мире, брюссель, украина, владимир зеленский, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
В ЕК рассказали о требованиях к дресс-коду на саммите с Зеленским

Пиньо: ЕС не настаивает на определенном дресс-коде на саммите с Зеленским

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Евросоюз не настаивает на определенном дресс-коде на саммите с участием Владимира Зеленского, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов", — сказала она.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вопрос об одежде возник во время визита главы киевского режима в Белый дом, куда тот явился в традиционной для него черной кофте и таких же брюках. Зеленский ответил, что наденет костюм, когда закончится конфликт. На это журналист заметил, что некоторые американцы недовольны тем, что глава киевского режима не уважает официальный стиль.
Далее встреча превратилась в перепалку между Зеленским, лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего Трамп фактические выгнал главу киевского режима из Белого дома. По информации портала Axios, одним из раздражающих факторов для американского лидера стало то, что Зеленский не надел костюм.
Внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Киеву на фоне деградации его отношений с Вашингтоном пройдет в Брюсселе 6 марта.
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