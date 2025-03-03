https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html
Во Франции призвали к миру на Украине через отставку Зеленского
Во Франции призвали к миру на Украине через отставку Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
Во Франции призвали к миру на Украине через отставку Зеленского
Путь к установлению мира на Украине лежит через отставку Владимира Зеленского, заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:48:00+03:00
2025-03-03T15:48:00+03:00
2025-03-03T15:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Путь к установлению мира на Украине лежит через отставку Владимира Зеленского, заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В понедельник агентство Блумберг передало, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа настаивают на отставке Зеленского как части любой возможной сделки по конфликту на Украине. Сам Зеленский считает, что сменить его "будет непросто", как и "не допустить" его участия в возможных выборах на Украине, сообщал телеканал Sky News. "(Путь к - ред.) миру лежит через уход Зеленского", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, флориан филиппо, дональд трамп, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Россия, Франция
Во Франции призвали к миру на Украине через отставку Зеленского
Политик Филиппо: путь к миру на Украине лежит через отставку Зеленского