Еще в 2005-м все было ясно: сбывается страшное предсказание о Зеленском
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На днях президента Украины Владимира Зеленского буквально выгнали с переговоров, проходивших в Белом Доме с президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом. Случай беспрецедентный в международной дипломатической практике. Виной всему неподобающее и даже хамское поведение Зеленского. Судя по всему, он так и не научился себя вести еще со времен, когда был обычным артистом.
"Ненавидел русских"
Примером разнузданного поведения тогда еще юмориста может служить случай, произошедший со звездой российской эстрады Машей Распутиной. Ей "посчастливилось" столкнуться с хамскими выходками Зеленского одной из первых, еще в далеком 2010-м году
Скандал, произошедший на съемках программы "95 квартал", запомнили надолго. В тот день Маша Распутина впервые вышла на сцену этой шоу-программы. И вот как она вспоминает о том эпизоде в интервью "Московскому комсомольцу".
© РИА Новости / Сергей Величинский | Перейти в медиабанкПразднование юбилея певца и композитора Вячеслава Добрынина
Празднование юбилея певца и композитора Вячеслава Добрынина
"В 2010-м году они меня пригласили выступить в "95 квартале": я тогда даже об этом шоу и не знала, - делится Мария. - Все было нормально: я вышла на сцену. И вдруг случилось необратимое: мое женское достоинство русской актрисы и певицы стали унижать в прямом смысле этого слова. Вынесли на сцену корзину с пластиковыми бутылками, которые были сплюснуты, помяты… Он взял одну из бутылок, указав на мою грудь. Такого хамства я стерпеть не смогла! Очень культурно сказала: "Думала, что у вас достойная, нормальная шоу-программа, а здесь одна пошлость!".
"Уже тогда явно было видно, что этот субъект ненавидит русских людей! – продолжает Распутина. - Он с таким смачным злом стал издеваться над достоинством русской женщины! Я, естественно, это быстро прекратила. И вот когда я стала говорить, в зале раздался свист. Оказалось, что там были не простые люди – там спонсоры и организаторы оранжевой революции сидели, будущего Майдана. Когда я услышала свист, подошла к концу авансцены и сказала с такой интонацией: "Я сейчас так свистну!". Я – женщина-актриса - своим духом сделала так, что они все сразу замолчали. Они меня хотели с грязью смешать, но я достойно вышла из ситуации. Так что эта привычка – пытаться унижать людей – у Зеленского была всегда".
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
А потом за кулисами она ему сказала: "Ты плохо кончишь".
Хамство, помноженное на наркотики?
Впрочем, возможно, причина в столь хамской манере держаться кроется не только в неправильном воспитании, а в банальном пристрастии к наркотикам. О том, что во времена своей актерской юности Зеленский баловался ими, его коллеги по "цеху" поговаривают давно.
В частности, о любви будущего президента к веществам вспоминала телеведущая Дана Борисова.
Телеведущая Дана Борисова
Еще в далеком 2005 году Дану Борисову, которая тогда была на пике популярности, пригласили на новогоднюю вечеринку во Львов. Телеведущая предложение приняла, правда за солидный гонорар в 7 тысяч долларов.
На празднование Нового года собралось около 70 известных фигур украинской политики и шоу-бизнеса, включая и Владимира Зеленского.
Под новогодней елкой, где обычно стоят игрушечные фигурки Деда Мороза и Снегурочки, вспоминала она, находился оригинальный "подарок" для присутствующей элиты: обычное ведро на 5-6 литров, полностью наполненное белым порошком.
© Студия Квартал-95 (2016) Кадр из сериала "Слуга народа 2"
© Студия Квартал-95 (2016)
Кадр из сериала "Слуга народа 2"
Дана в то время наркотиками не интересовалась, в отличие от большинства гостей. Зеленский, по словам Борисовой, "тоже в сторонке не стоял и активно подходил".
Предсказание начинает сбываться?
Но вернемся к предсказанию Маши Распутиной. Уже не столь важно, что стало причиной срыва у Зеленского на переговорах в Вашингтоне, но факт остается фактом: отношения с американским президентом сильно испорчены, а зависимость от помощи США, наоборот, только растет.
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Ведь не случайно после конфликта украинский представитель в Вашингтоне и советники Владимира Зеленского "фактически со слезами на глазах" умоляли возобновить прерванный диалог. О этом, в частности, сообщал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Похоже, такой грубейший провал на переговорах сильно подорвет авторитет Зеленского и может стать началом грустного финала, в двух словах, напророченных устами русской певицы: "Ты плохо кончишь".