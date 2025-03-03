https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002774497.html

Еще в 2005-м все было ясно: сбывается страшное предсказание о Зеленском

Еще в 2005-м все было ясно: сбывается страшное предсказание о Зеленском - РИА Новости, 03.03.2025

Еще в 2005-м все было ясно: сбывается страшное предсказание о Зеленском

На днях президента Украины Владимира Зеленского буквально выгнали с переговоров, проходивших в Белом Доме с президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:12:00+03:00

2025-03-03T18:12:00+03:00

2025-03-03T18:12:00+03:00

сша

владимир зеленский

маша распутина

дана борисова

московский комсомолец

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На днях президента Украины Владимира Зеленского буквально выгнали с переговоров, проходивших в Белом Доме с президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом. Случай беспрецедентный в международной дипломатической практике. Виной всему неподобающее и даже хамское поведение Зеленского. Судя по всему, он так и не научился себя вести еще со времен, когда был обычным артистом. "Ненавидел русских"Примером разнузданного поведения тогда еще юмориста может служить случай, произошедший со звездой российской эстрады Машей Распутиной. Ей "посчастливилось" столкнуться с хамскими выходками Зеленского одной из первых, еще в далеком 2010-м годуСкандал, произошедший на съемках программы "95 квартал", запомнили надолго. В тот день Маша Распутина впервые вышла на сцену этой шоу-программы. И вот как она вспоминает о том эпизоде в интервью "Московскому комсомольцу"."В 2010-м году они меня пригласили выступить в "95 квартале": я тогда даже об этом шоу и не знала, - делится Мария. - Все было нормально: я вышла на сцену. И вдруг случилось необратимое: мое женское достоинство русской актрисы и певицы стали унижать в прямом смысле этого слова. Вынесли на сцену корзину с пластиковыми бутылками, которые были сплюснуты, помяты… Он взял одну из бутылок, указав на мою грудь. Такого хамства я стерпеть не смогла! Очень культурно сказала: "Думала, что у вас достойная, нормальная шоу-программа, а здесь одна пошлость!"."Уже тогда явно было видно, что этот субъект ненавидит русских людей! – продолжает Распутина. - Он с таким смачным злом стал издеваться над достоинством русской женщины! Я, естественно, это быстро прекратила. И вот когда я стала говорить, в зале раздался свист. Оказалось, что там были не простые люди – там спонсоры и организаторы оранжевой революции сидели, будущего Майдана. Когда я услышала свист, подошла к концу авансцены и сказала с такой интонацией: "Я сейчас так свистну!". Я – женщина-актриса - своим духом сделала так, что они все сразу замолчали. Они меня хотели с грязью смешать, но я достойно вышла из ситуации. Так что эта привычка – пытаться унижать людей – у Зеленского была всегда". А потом за кулисами она ему сказала: "Ты плохо кончишь".Хамство, помноженное на наркотики?Впрочем, возможно, причина в столь хамской манере держаться кроется не только в неправильном воспитании, а в банальном пристрастии к наркотикам. О том, что во времена своей актерской юности Зеленский баловался ими, его коллеги по "цеху" поговаривают давно.В частности, о любви будущего президента к веществам вспоминала телеведущая Дана Борисова.Еще в далеком 2005 году Дану Борисову, которая тогда была на пике популярности, пригласили на новогоднюю вечеринку во Львов. Телеведущая предложение приняла, правда за солидный гонорар в 7 тысяч долларов.На празднование Нового года собралось около 70 известных фигур украинской политики и шоу-бизнеса, включая и Владимира Зеленского.Под новогодней елкой, где обычно стоят игрушечные фигурки Деда Мороза и Снегурочки, вспоминала она, находился оригинальный "подарок" для присутствующей элиты: обычное ведро на 5-6 литров, полностью наполненное белым порошком.Дана в то время наркотиками не интересовалась, в отличие от большинства гостей. Зеленский, по словам Борисовой, "тоже в сторонке не стоял и активно подходил". Предсказание начинает сбываться?Но вернемся к предсказанию Маши Распутиной. Уже не столь важно, что стало причиной срыва у Зеленского на переговорах в Вашингтоне, но факт остается фактом: отношения с американским президентом сильно испорчены, а зависимость от помощи США, наоборот, только растет.Ведь не случайно после конфликта украинский представитель в Вашингтоне и советники Владимира Зеленского "фактически со слезами на глазах" умоляли возобновить прерванный диалог. О этом, в частности, сообщал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.Похоже, такой грубейший провал на переговорах сильно подорвет авторитет Зеленского и может стать началом грустного финала, в двух словах, напророченных устами русской певицы: "Ты плохо кончишь".

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сша, владимир зеленский, маша распутина, дана борисова, московский комсомолец