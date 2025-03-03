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Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке - РИА Новости, 03.03.2025
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14:52 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002767930.html
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке - РИА Новости, 03.03.2025
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:52:00+03:00
2025-03-03T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. "Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше", - сказал Стубб, комментируя встречу Зеленского с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html
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в мире, финляндия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Финляндия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке

Стубб заявил, что Зеленский и Трамп должны помириться, как люди в браке

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке.
"Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше", - сказал Стубб, комментируя встречу Зеленского с Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок
14:10
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме
13:02
 
В миреФинляндияСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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