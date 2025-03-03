https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002767930.html

Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке

Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке - РИА Новости, 03.03.2025

Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:52:00+03:00

2025-03-03T14:52:00+03:00

2025-03-03T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. "Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше", - сказал Стубб, комментируя встречу Зеленского с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html

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