https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002767930.html
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке - РИА Новости, 03.03.2025
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:52:00+03:00
2025-03-03T14:52:00+03:00
2025-03-03T14:52:00+03:00
в мире
финляндия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой в браке. "Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше", - сказал Стубб, комментируя встречу Зеленского с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html
финляндия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Финляндия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
Стубб заявил, что Зеленский и Трамп должны помириться, как люди в браке