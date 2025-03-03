https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002658501.html
СМИ: некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки
СМИ: некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ: некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки
Помощники президента США Дональда Трампа считают какую-либо сделку с Украиной возможной только при условии отставки Владимира Зеленского, передает агентство... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:30:00+03:00
2025-03-03T08:30:00+03:00
2025-03-03T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Помощники президента США Дональда Трампа считают какую-либо сделку с Украиной возможной только при условии отставки Владимира Зеленского, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. <…> Eвропейский чиновник, знакомый с переговорами, отметил, что некоторые помощники настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки", — говорится в публикации. Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки
Bloomberg: некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки