https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002639187.html

Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США

Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США

Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер."Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства.Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь.Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир путин, россия