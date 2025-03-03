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Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США - РИА Новости, 03.03.2025
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00:46 03.03.2025 (обновлено: 00:55 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002639187.html
Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США
Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США
Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:46:00+03:00
2025-03-03T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер."Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства.Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь.Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html
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в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир путин, россия
В мире, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США

Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер.
"Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства.
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Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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